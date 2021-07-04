«Безупречная машина для убийств»: в чем секрет сборной Англии на Евро-2020

Сборная Англии — претендент номер один на победу в чемпионате Европы по футболу — 2020. Об этом в беседе с ФАН заявил продюсер футбольного YouTube-проекта «Британский стиль с Александром Елагиным», спортивный журналист Виктор Ладненко.

Вчера, 3 июля, сборная Англии в четвертьфинальном матче Евро-2020 разгромила команду Украины со счетом 4:0 и вышла в полуфинал турнира.

По мнению журналиста Виктора Ладненко, шанс у Украины выиграть в матче против англичан был.

«Украине необходимо было забивать быстрый гол, после которого команде Англии пришлось бы раскрываться и отыгрываться, находясь в непривычном для себя положении на этом турнире. Но все случилось с точностью до наоборот: на четвертой минуте капитан английской сборной Харри Кейн моментально открылся на грани офсайда и идеально решил эпизод. Идеальный киллер. Кстати, очень рад за Харри: он сделал дубль и теперь чувствует себя уверенно, что немаловажно перед главными играми на чемпионате», — отметил он.

Эксперт считает, что англичане продолжают оставаться главным фаворитом этого европейского первенства.

«Что касается способности Англии взять титул, то, я думаю, наряду с Италией — это претендент номер один. Собственно, ничего не изменилось с предтурнирных раскладов. Англичане изначально считались одними из претендентов, потому что играют почти все игры на родном «Уэмбли». Полуфиналы и финал примет лондонский стадион, поэтому сейчас их шансы только укрепились», — уверен журналист.

Global Look Press / via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Кроме всего прочего, Ладненко сравнил нынешнюю английскую сборную с командой Германии образца 2014 года.

«Англичане — безупречная машина для убийств, какой в свое время была Германия. Минимум эмоций. Наставнику национальной команды Гарету Саутгейту удалось найти общий язык с такими суперзвездами, как Харри Кейн, Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг, Гарри Магуайр и Фил Фоден, а также подчинить этих футболистов игровой идее и строгому выполнению всех тактических нюансов», — отметил собеседник ФАН.

6 и 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоятся два полуфинальных матча чемпионата Европы-2020. 6 июля за выход в финал сразятся сборные Испании и Италии, 7 июля — Дании и Англии. Финал 11 июля пройдет в столице Великобритании — Лондоне. Матча за третье место не предусмотрено. Две команды, проигравшие в полуфинале, станут обладателями бронзовых наград турнира.

Global Look Press / via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Ранее житель Испании в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, почему испанская сборная станет победителем чемпионата Европы. Он назвал одну из главных и весомых причин.