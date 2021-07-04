Зеленский назвал своей приоритетной задачей развитие украинских ВМС

Одесса, 4 июля. Укрепление военно-морских сил является одним из главных приоритетов в работе на посту президента. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в День ВМС страны.

Напомним, на причале Морского вокзала в Одессе состоялась торжественная церемония, приуроченная ко Дню ВМС Украины, куда с визитом прибыл глава государства Владимир Зеленский.

По словам президента, его главной целью на сегодняшний день является оснащение ВМС Украины современными кораблями и передовым вооружением, с помощью которого страна сможет эффективно реагировать на любые угрозы.

Также политик напомнил, что Турция, Великобритания и Соединенные Штаты также примут участие в укреплении украинских военно-морских сил.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Турции в скором времени будет заложен новый корвет, который в 2023 году поступит в распоряжение украинского боевого флота.