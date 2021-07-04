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Кардиолог объяснила, чем грозит отмена препаратов для разжижения крови в жару

  /   Обновлено: 04 июля 2021 17:16
Общество
Кардиолог объяснила, чем грозит отмена препаратов для разжижения крови в жару
pixabay.com  /  Narupon Promvichai

Москва, 4 июля. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует придерживаться назначенного врачом режима приема лекарств для разжижения крови, сообщила кардиолог Мария Беневская.

Пациентов зачастую интересует вопрос, нужно ли увеличивать количество антикоагулянтов или антитромботических средств в жаркое время года. Сгущение крови может привести к серьезным последствиям для сосудов и сердечной мышцы. Однако доза препаратов для разжижения крови подбирается врачом индивидуально, поэтому нужно придерживаться медицинских предписаний, отметила Беневская.

Резкий отказ от лекарств грозит развитием тромбоза. В случае увеличения дозы препарата в несколько раз повышается риск кровотечения. Уберечься от лишнего сгущения крови в жару поможет соблюдение питьевого режима, подчеркнула эксперт в комментарии «Аргументы и факты».

Симптомами образования тромбов являются отеки, изменение цвета кожи, проблемы с дыханием и боли. Образование сгустков крови зависит от множества факторов, напомнили специалисты.

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кровь жара кардиолог
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