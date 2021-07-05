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Сказка сборной Дании: после трагедии в первом матче — выход в полуфинал Евро-2020
Спорт
Сказка сборной Дании: после трагедии в первом матче — выход в полуфинал Евро-2020
Global Look Press  /  © Matthias Koch via www.imago-imag

Дания — совсем небольшая страна, где проживает меньше шести миллионов человек. Нельзя сказать, что футбол в североевропейской стране — религия: посещаемость датского чемпионата достаточно скромная, что объясняется как историческими, так и климатическими причинами. Однако на счету датчан имеется целый багаж солиднейших футбольных достижений. Чего стоит только сенсационная победа на чемпионате Европы-1992, куда команда по прозвищу «Красный Динамит» попала лишь благодаря стечению обстоятельств. Вот и на текущем континентальном первенстве датчане сумели подарить любителям футбола настоящую сказку. Хотя начиналась она как настоящий фильм ужасов.

На 42-й минуте дебютного матча с Финляндией лидер датчан Кристиан Эриксен рухнул на газон без сознания. Игрока долго не могли привести в чувство, как оказалось, у него на несколько секунд остановилось сердце. Полузащитника спасли врачи, но его партнеры получили мощнейший психологический удар. Немудрено, что Дания уступила в доигровке финнам (0:1), после чего еще и проиграла бельгийцам (1:2). Все должна была решить встреча со сборной России, и, к сожалению для нас, именно тогда «Красный Динамит» показал себя во всей красе. Датчане заслуженно разгромили подопечных Станислава Черчесова со счетом 4:1, благодаря чему сумели выбраться в плей-офф со второй строчки.

Сказка сборной Дании: после трагедии в первом матче — выход в полуфинал ЧЕ-2020
Global Look Press  / Matthias Koch via www.imago-imag/www.imago-images.de
Как оказалось, в группе команда Каспера Юлманда только «разминалась». На стадии 1/8 датчане буквально смели со своего пути крепкую сборную Уэльса, забив в ее ворота четыре безответных мяча. Следом Данию попробовали остановить физически крепкие и отлично организованные чехи, но их тоже ожидало фиаско — 1:2. «Красный Динамит» показал себя на редкость гибким коллективом, быстро умеющим перестраиваться под разный стиль. По команде не ударила даже потеря Эриксена, хотя кроме него больших звезд в составе нет. Наставник сборной Каспер Юлманд стал настоящим открытием турнира: скромный 49-летний мужчина оказался не только блестящим тактиком, но и тонким психологом. Впереди у датчан — встреча с грозной Англией на «Уэмбли», но нельзя исключать, что они найдут подход и к родоначальникам футбола.

Почему же у маленькой и не самой теплой страны получается так хорошо играть в футбол? Для этого Дании пришлось провести очень большую работу. Первое и главное: государство полностью отказалось от финансирования профессионального футбола. Власти страны вкладывают деньги только в массовый спорт, который приносит пользу здоровью. Все профессиональные клубы вынуждены зарабатывать самостоятельно и являются абсолютно самодостаточными. Да, это несколько снижает потенциал чемпионата, но маленькая страна не гонится за престижем. Зато клубы не только не просят деньги из бюджета, но и сами пополняют его налогами.

Сказка сборной Дании: после трагедии в первом матче — выход в полуфинал ЧЕ-2020
Global Look Press  / kolbert-press/Christian Kolbert
​​​​​​​Также стоит отметить очень удачную структуру чемпионата: всего 12 команд, плюс схема с делением на шестерки после двух кругов. Таким образом, проходных матчей стало намного меньше, что увеличило интерес зрителей и спонсоров. Вдобавок отсутствует лимит на легионеров, что резко повышает конкуренцию в каждой команде. Избежать засилья иностранцев помогает огромное внимание к молодежи: клубы тратят большие деньги на подготовку молодой смены. Хотя в Дании живет меньше людей, чем в Москве, ей удается стабильно готовить кадры для лучших футбольных лиг мира. В родном чемпионате футболистов ничего не держит, а долг стране они отдают во время игры за сборную. Игроки отлично понимают, кого обязаны благодарить: на Евро-2020 они уже пожертвовали часть своих премиальных (около 70 млн рублей) на развитие массового спорта.

Далеко не факт, что в России прижилась бы такая же футбольная система, как в Дании. Слишком разные наши страны: по размеру, населению, менталитету и сотне других параметров. Однако чужой опыт стоит тщательно изучить, и в России это прекрасно понимают: компания Hypercube, ранее реформировавшая датский чемпионат, уже подписала контракт с РФС. Будем надеяться, что в ближайшие годы мы снова сможем гордиться успехами нашей национальной команды. А прямо сейчас можно болеть за датчан — маленькой, но очень успешной футбольной страной.

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