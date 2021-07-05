Сказка сборной Дании: после трагедии в первом матче — выход в полуфинал Евро-2020

Дания — совсем небольшая страна, где проживает меньше шести миллионов человек. Нельзя сказать, что футбол в североевропейской стране — религия: посещаемость датского чемпионата достаточно скромная, что объясняется как историческими, так и климатическими причинами. Однако на счету датчан имеется целый багаж солиднейших футбольных достижений. Чего стоит только сенсационная победа на чемпионате Европы-1992, куда команда по прозвищу «Красный Динамит» попала лишь благодаря стечению обстоятельств. Вот и на текущем континентальном первенстве датчане сумели подарить любителям футбола настоящую сказку. Хотя начиналась она как настоящий фильм ужасов.
На 42-й минуте дебютного матча с Финляндией лидер датчан Кристиан Эриксен рухнул на газон без сознания. Игрока долго не могли привести в чувство, как оказалось, у него на несколько секунд остановилось сердце. Полузащитника спасли врачи, но его партнеры получили мощнейший психологический удар. Немудрено, что Дания уступила в доигровке финнам (0:1), после чего еще и проиграла бельгийцам (1:2). Все должна была решить встреча со сборной России, и, к сожалению для нас, именно тогда «Красный Динамит» показал себя во всей красе. Датчане заслуженно разгромили подопечных Станислава Черчесова со счетом 4:1, благодаря чему сумели выбраться в плей-офф со второй строчки.
Почему же у маленькой и не самой теплой страны получается так хорошо играть в футбол? Для этого Дании пришлось провести очень большую работу. Первое и главное: государство полностью отказалось от финансирования профессионального футбола. Власти страны вкладывают деньги только в массовый спорт, который приносит пользу здоровью. Все профессиональные клубы вынуждены зарабатывать самостоятельно и являются абсолютно самодостаточными. Да, это несколько снижает потенциал чемпионата, но маленькая страна не гонится за престижем. Зато клубы не только не просят деньги из бюджета, но и сами пополняют его налогами.
Далеко не факт, что в России прижилась бы такая же футбольная система, как в Дании. Слишком разные наши страны: по размеру, населению, менталитету и сотне других параметров. Однако чужой опыт стоит тщательно изучить, и в России это прекрасно понимают: компания Hypercube, ранее реформировавшая датский чемпионат, уже подписала контракт с РФС. Будем надеяться, что в ближайшие годы мы снова сможем гордиться успехами нашей национальной команды. А прямо сейчас можно болеть за датчан — маленькой, но очень успешной футбольной страной.