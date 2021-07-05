Сказка сборной Дании: после трагедии в первом матче — выход в полуфинал Евро-2020

Дания — совсем небольшая страна, где проживает меньше шести миллионов человек. Нельзя сказать, что футбол в североевропейской стране — религия: посещаемость датского чемпионата достаточно скромная, что объясняется как историческими, так и климатическими причинами. Однако на счету датчан имеется целый багаж солиднейших футбольных достижений. Чего стоит только сенсационная победа на чемпионате Европы-1992, куда команда по прозвищу «Красный Динамит» попала лишь благодаря стечению обстоятельств. Вот и на текущем континентальном первенстве датчане сумели подарить любителям футбола настоящую сказку. Хотя начиналась она как настоящий фильм ужасов.



На 42-й минуте дебютного матча с Финляндией лидер датчан Кристиан Эриксен рухнул на газон без сознания. Игрока долго не могли привести в чувство, как оказалось, у него на несколько секунд остановилось сердце. Полузащитника спасли врачи, но его партнеры получили мощнейший психологический удар. Немудрено, что Дания уступила в доигровке финнам (0:1), после чего еще и проиграла бельгийцам (1:2). Все должна была решить встреча со сборной России, и, к сожалению для нас, именно тогда «Красный Динамит» показал себя во всей красе. Датчане заслуженно разгромили подопечных Станислава Черчесова со счетом 4:1, благодаря чему сумели выбраться в плей-офф со второй строчки.



Global Look Press / Matthias Koch via www.imago-imag/www.imago-images.de

Global Look Press / kolbert-press/Christian Kolbert