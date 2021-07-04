Снесенную водой жительницу Куйбышева нашли мертвой

Симферополь, 4 июля. Спасатели обнаружили тело женщины, которую унесло потоком воды в селе Куйбышево. Вероятно, гражданка скончалась после того, как ударилась головой при падении.

Сотрудники МЧС успели вытащить другую пострадавшую от стихии, однако находившаяся рядом с ней женщина пропала без вести. Спустя некоторое время ее нашли мертвой, сообщает источник ФАН.

Обильные осадки обрушились на полуостров вчера, в результате чего улицы нескольких населенных пунктов в Бахчисарайском районе оказались затоплены. Синоптики прогнозируют, что в дальнейшем уровень воды будет понижаться.