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Снесенную водой жительницу Куйбышева нашли мертвой

  /   Обновлено: 04 июля 2021 17:43
Происшествия
Снесенную водой жительницу Куйбышева нашли мертвой
www.facebook.com  /  Янина Павленко

Симферополь, 4 июля. Спасатели обнаружили тело женщины, которую унесло потоком воды в селе Куйбышево. Вероятно, гражданка скончалась после того, как ударилась головой при падении.

Сотрудники МЧС успели вытащить другую пострадавшую от стихии, однако находившаяся рядом с ней женщина пропала без вести. Спустя некоторое время ее нашли мертвой, сообщает источник ФАН.

Обильные осадки обрушились на полуостров вчера, в результате чего улицы нескольких населенных пунктов в Бахчисарайском районе оказались затоплены. Синоптики прогнозируют, что в дальнейшем уровень воды будет понижаться.

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