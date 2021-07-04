Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 17:43
17:40
Наука
Американские ученые определили, какой участок мозга человека отвечает за духовность
17:40
Весь мир
Власти Ливии объявили о начале регистрации избирателей
17:40
Весь мир
Сто дней на посту: важнейшие достижения нового президента Танзании
17:40
Новороссия
Донбасс сегодня: солдаты Киева увиливают от службы в ООС, ВСУ грабят мирных жителей
17:37
Армия
Американские военные перебросили на Украину партию устаревших бронемашин LAV-AT
17:37
Наука
Израильские ученые создали накопитель информации толщиной в два атома
17:36
Общество
Более 300 выпускников медвузов отправятся работать в муниципалитеты Среднего Урала
17:35
Наука
Ученые представили технологию для размножения роботов
17:34
Общество
Голландец описал реакцию соотечественников на футболку с надписью «СССР»
17:33
Происшествия
Стали известны имена погибшей и пострадавшей при наводнении в Куйбышеве
Все новости

Пиар-менеджер МакSим прокомментировала сообщения о стоимости лечения певицы

  /   Обновлено: 04 июля 2021 17:07
Шоу-бизнес
Пиар-менеджер МакSим прокомментировала сообщения о стоимости лечения певицы
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 4 июля. Пиар-менеджер певицы МакSим (настоящее имя Марина Максимова) Яна Богушевская ответила на сообщения о дорогостоящем лечении артистки в частной клинике.

В СМИ появились публикации, в которых утверждается, что исполнительница хита «Знаешь ли ты» якобы лежит в VIP-палате, а на лечение звезды уходят миллионы рублей. Богушевская опровергла подобные сообщения в Instagram Stories.

«Это ложь, Марина не лежит в частной клинике за миллионы», — написала пиар-менеджер МакSим.

Кроме того, представитель певицы опровергла слухи о личной жизни знаменитости. Сообщалось, что лечение исполнительницы будто бы оплачивает состоятельный поклонник — невролог Рамиль Артюшев. Богушевская пояснила, что на самом деле он является врачом МакSим и просто помогал ей, когда знаменитость упала с лошади, занимаясь конкуром.

Марина Максимова попала в больницу в середине июня с тяжелым воспалением легких, при этом тесты звезды на коронавирус давали отрицательный результат. После госпитализации певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. СМИ писали, что доля поражения легких МакSим достигла 80%. По словам Богушевской, исполнительница по прежнему пребывает в очень тяжелом состоянии.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Пиар-менеджер МакSим прокомментировала сообщения о стоимости лечения певицы
звезды певица макsим
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru