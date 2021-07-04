Пиар-менеджер МакSим прокомментировала сообщения о стоимости лечения певицы

Москва, 4 июля. Пиар-менеджер певицы МакSим (настоящее имя Марина Максимова) Яна Богушевская ответила на сообщения о дорогостоящем лечении артистки в частной клинике.

В СМИ появились публикации, в которых утверждается, что исполнительница хита «Знаешь ли ты» якобы лежит в VIP-палате, а на лечение звезды уходят миллионы рублей. Богушевская опровергла подобные сообщения в Instagram Stories.

«Это ложь, Марина не лежит в частной клинике за миллионы», — написала пиар-менеджер МакSим.

Кроме того, представитель певицы опровергла слухи о личной жизни знаменитости. Сообщалось, что лечение исполнительницы будто бы оплачивает состоятельный поклонник — невролог Рамиль Артюшев. Богушевская пояснила, что на самом деле он является врачом МакSим и просто помогал ей, когда знаменитость упала с лошади, занимаясь конкуром.

Марина Максимова попала в больницу в середине июня с тяжелым воспалением легких, при этом тесты звезды на коронавирус давали отрицательный результат. После госпитализации певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. СМИ писали, что доля поражения легких МакSим достигла 80%. По словам Богушевской, исполнительница по прежнему пребывает в очень тяжелом состоянии.