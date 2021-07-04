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Опубликован график Байдена на День независимости США

  /   Обновлено: 04 июля 2021 17:06
Политика
Опубликован график Байдена на День независимости США
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Вашингтон, 4 июля. День независимости США начался для американского лидера Джозефа Байдена с посещения мессы в церкви города Уилмингтон. Подробнее о плане демократа рассказали местные СМИ.

Сегодня президенту предстоит провести насыщенный день. После литургии политик вместе с супругой Джилл Байден отправится в Вашингтон. Там глава государства планирует выступить с речью, приуроченной к одной из самых значимых дат для США. В рамках обращения он намерен уделить время для осуждения случаев прославления «независимости от коронавируса».

Перед выступлением Байден с женой встретятся на барбекю с сотрудниками службы быстрого реагирования и родственниками военных. Затем из Белого дома они будут лицезреть фейерверк над Национальным торговым центром.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил американцев с Днем независимости США. Также он выразил отдельную благодарность Вашингтону за поддержку.

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