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Фьюри вспомнил о победе над Кличко после вылета сборной Украины с Евро-2020

  /   Обновлено: 04 июля 2021 17:06
Евро 2020
Фьюри вспомнил о победе над Кличко после вылета сборной Украины с Евро-2020
Global Look Press  /  imago sportfotodienst

Лондон, 4 июля. Именитый британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри отреагировал на победу сборной Англии над Украиной в четвертьфинале чемпионата Европы.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поздравил английскую сборную с выходом в полуфинал Евро-2020. В Twitter-аккаунте 32-летний спортсмен вспомнил о поединке с Владимиром Кличко, завершившемся его победой.

«Я не видел такого избиения Украины с ноября 2015 года в Дюссельдорфе», — написал Фьюри.

Победа над Кличко позволила британскому боксеру завоевать титулы IBF, IBO, WBO, WBA Super и The Ring. Младший брат мэра Киева на колкий пост в свой адрес никак не реагировал. Сборная Украины накануне завершила выступление на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко уступила Англии с разгромным счетом 4:0.

Ранее блогер Вадим Манукян прокомментировал поражение Украины в четвертьфинале Евро-2020. Матч плей-офф континентального первенства проходил в Риме.

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украина кличко англия фьюри евро-2020
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