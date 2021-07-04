Ученые назвали простой способ избавиться от висцерального жира

, 4 июля. Избавиться от жира, который обволакивает органы брюшной полости, можно при помощи отказа от употребления некоторых продуктов.

Наличие в организме человека большого количества этого вида жира в несколько раз увеличивает риски развития проблем с сердцем или инсульта. Для того чтобы избавиться от него, достаточно избегать употребления некоторых видов углеводов.

«Такие продукты, как белый хлеб, печенье, выпечка, сухие завтраки, пицца и рис наносят непоправимый вред здоровью и талии», — пишут ученые в исследовании.

По данным диетологов, эти продукты мало влияют на аппетит. Через короткий промежуток времени после их употребления человек снова может почувствовать голод. Ученые доказали, что снижение количества рафинированных углеводов является одним из наиболее эффективных способов избавиться от жира на животе.

Американские диетологи и специалисты в области правильного питания заявили, что ананас помогает похудеть. Он содержит всего 52 килокалории на 100 граммов продукта. Однако людям, сидящим на низкоуглеводной диете, нужно с осторожностью есть этот фрукт. В ананасе есть бромелайн — фермент, который помогает расщеплять белок и лучше усваивать некоторые питательные вещества.