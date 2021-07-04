Серная кислота залила 300 кв. метров на предприятии в Тольятти

Тольятти, 4 июля. На городском предприятии продолжаются работы по ликвидации последствий утечки серной кислоты. Едкое вещество разлилось на площади 300 кв. метров.

К утечке привела разгерметизация емкости. Сначала кислота стала вытекать на специальный оградительный участок, называемый обваловкой.

Сотрудники оперативно локализовали утечку, риск дальнейшего распространения едкого вещества не выявлен. На предприятие была вызвана передвижная лаборатория экологов для забора проб воздуха с целью выявления возможного загрязнения.

Утечка 800 килограммов хлора произошла в Ижевске. Ночью глава региона Александр Бречалов сообщил о ее ликвидации.