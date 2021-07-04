Американские морпехи обучают диверсантов из Украины, Молдавии и Грузии

Автор Telegram-канала «Брюссельский стукач» рассказывает о самых значимых событиях в Североатлантическом альянсе за прошедшую неделю.
Военная активность
В рамках американо-украинских многонациональных учений Sea Breeze, стартовавших в начале недели, военнослужащие из США, Украины, Грузии и Молдавии отработали рейдовые действия в тылу противника на полигоне в Херсонской области.
От США в мероприятии приняла участие рота 3-го батальона 6-го полка 2-й дивизии Корпуса морской пехоты, от Украины — сводное подразделение 1-го отдельного батальона 36-й бригады морской пехоты и 88-го батальона 35-й бригады, от Грузии — взвод 31-го батальона 3-й пехотной бригады, от Молдавии — взвод 22-го миротворческого батальона.
Несмотря на скромную численность учения, его характер и национальный состав показателен. Ведь вполне очевидно, на какие рейдовые действия и в чьем тылу американцы натаскивают украинских, грузинских и молдавских военнослужащих.
С 29 по 30 июня в Балтийском регионе прошли учения военно-воздушных сил Ramstein Alloy. В них приняли участие Эстония (принимающая сторона), Германия, Испания, Италия, Польша, нейтральная Финляндия и Турция.
Из особенностей можно выделить привлечение к учению самолета ДРЛОиУ E-7T Peace Eagle ВВС Турции. Он взаимодействовал с истребителями Финляндии и Испании и это был первый случай, когда турецкие летчики выполнили задачу по управлению самолетами союзников в европейском воздушном пространстве.
Ramstein Alloy 2021 tatbikatında Hava Kuvvetlerimizin HİK E-7T uçağı, Finlandiya ve İspanya'ya ait uçaklarla Estonya hava sahasında önleme eğitimi gerçekleştirdi. Böylece HİK E-7T uçağımız NATO kapsamında ve Avrupa hava sahasında ilk defa komuta kontrol görevi icra etmiş oldu. pic.twitter.com/0QBaF36sdV— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 3, 2021
Подразделения ВС США и стран НАТО полностью покинули авиабазу Баграм, которая являлась ключевой авиабазой союзников в Афганистане. Данный шаг говорит о необратимости вывода американских и натовских войск из республики. Объект будет передан под управление вооруженным силам страны.
Истребители военно-воздушных сил Германии, Великобритании и Румынии провели над черноморской республикой первую тренировку по совместному реагированию на воздушные угрозы.
Понаблюдать за учениями прилетели командующий люфтваффе генерал-лейтенант Инго Герхартц и заместитель командующего британских ВВС маршал авиации Джерри Мэйхью. От принимающей стороны присутствовал начальник штаба ВВС Румынии генерал-майор Виорел Панэ (Viorel Pana).
Одними наблюдениями не обошлось. По итогам мероприятия, между Германией и Румынией была подписана Декларация о намерениях развивать сотрудничество между военно-воздушными силами двух стран. Документ пока малозначащий, но возможно из него что-то и вырастет.
The first live armed practice Air Policing scramble has been conducted in Romania.— Royal Air Force (@RoyalAirForce) July 2, 2021
The event was observed by Air Marshal Mayhew RAF, Lieutenant General Gerhartz German Air Force and Major General Pana Romanian Air Force.#WeAreNATO
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В Черном море прошли учения НАТО по противовоздушной обороне. В них приняли участие корабли второй постоянной морской группы альянса (итальянский фрегат ITS Virginio Fasan, турецкий TCG Barbaros и румынский ROS Regina Maria), а также истребители ВВС Греции, Турции и Румынии.
В ходе одного из этапов учения натовские корабли потренировались отражать воздушную атаку турецких истребителей F-16. На другом этапе натовская морская группа противодействовала воздушному налету при помощи румынских истребителей.
Строительство вооруженных сил
Директор Департамента стратегического планирования минобороны Украины Юрий Пунда посетил интеграционный штаб НАТО в Литве. Во время визита натовцы подробно рассказали чиновнику, как их штаб обеспечивает развертывание в республике союзных войск в случае кризиса.
Подобный обмен опытом в сфере логистики является очень важной составляющей практического сотрудничества НАТО с Украиной. Ведь способность Киева эффективно обеспечивать размещение в стране натовских подразделений абсолютно не зависит от его политического статуса в альянсе.
Среди других примеров взаимодействия Украины и Брюсселя в этой области можно выделить периодические занятия натовских инструкторов с органами управления тыла СВ ВСУ. Например, в начале прошлого года на одном из таких уроков мудрости украинские тыловики впервые на практике разработали план материально-технического обеспечения операции ОВС НАТО.
Кроме того, еще в августе 2019 года альянс подключил Киев к системе LOGFAS, чтобы иметь доступ к данным о состоянии украинских объектов транспортной инфраструктуры, запасах ГСМ и прочей информации, необходимой военному руководству организации для сокращения времени планирования логистических операций в стране.
Mr. Yuri Punda, the ???????? UKR Defence Policy Director visited our NFIU to gain an introduction to the work of the Unit&to understand the vital role that NFIUs play in supporting the deployment of Allied forces in the event of a crisis or conflict. #WeAreNATO #nato #NFIULithuania pic.twitter.com/ged7eA8IDa— NATO NFIU Lithuania (@NFIU_Lithuania) June 25, 2021
Командующий Силами специальных операций США Ричард Кларк посетил Латвию, Литву и Эстонию, где провел переговоры с высшим военным руководством республик о необходимости дальнейшего усиления сотрудничества в регионе.
Учитывая ранг американца (является главой всех ССО США, а не их европейского филиала), разговор был более чем содержательный и, возможно, в обозримом будущем мы увидим его практические результаты. Тем более, интересов у американского спецназа в регионе предостаточно.
@USSOCOM Commander ????????US Army General Richard D Clarke, met ????????DefMin @a_anusauskas & @LTU_Army CHOD Lieutenant General Rupšys today before visiting Lithuania’s Special Operations Forces facilities. Over the years ????????&???????? forces built a strong & long-standing cooperation.#WeAreNATO pic.twitter.com/hi88bCdqit— Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) June 30, 2021
Турецкая компания Turkish Aerospace Industries подписала контракт с украинским предприятием «Мотор Сич» на поставку 14 двигателей для многоцелевого вертолета ATAK-II.
Разработка нового тяжелого боевого вертолета была начата в 2019 году. Первый ATAK-II должен совершить свой первый полет в течение пяти лет после подписания контракта или в начале 2024 года.
ВВС США заключили с Raytheon контракт на 2 млрд. долларов на очередной этап разработки ядерной авиационной крылатой ракеты LRSO. По условиям договора в начале 2027 года изделие должно быть готово к серийному выпуску.
Военно-политические отношения
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис встретился в Риме с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. На переговорах стороны акцентировали внимание на необходимости усиления сотрудничества со странами Восточного партнерства (Азербайджаном, Арменией, Грузией, Белоруссией, Молдавией и Украиной).
In #Rome, Foreign Minister @GLandsbergis: Great and useful exchange with my #Turkish ???????? colleague @MevlutCavusoglu on #Lithuania’s and #Turkey’s cooperation, also the need for greater attention to the countries of #EasternPartnership. pic.twitter.com/b4bL8Ym0tG— Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) June 27, 2021
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр посетила США. В ходе поездки она провела переговоры с главой американского оборонного ведомства Ллойдом Остином и помощником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном.
На повестке встреч стояли вопросы сотрудничества в НАТО, двустороннего взаимодействия вне рамок альянса, а также классические темы России и Китая. Кроме того, обсуждалась ситуация в Афганистане и Африке.
Запланированные мероприятия
На следующей неделе Великобритания и Украина начинают совместное многонациональное учение Cossack Mace-2021 («Казачья булава») с привлечением подразделений из Дании, Швеции, Канады и США.
Мероприятие, ориентировочно, пройдет на полигоне Широкий Лан в Николаевской области (235-й центр межвидовой подготовки ВСУ). От Великобритании в нем примет участие батальон шотландского королевского полка, от Украины — 54-я отдельная механизированная бригада ОК «Восток». Также будет задействована штабная группа Литовско-польско-украинской бригады. По составу остальных стран-участниц данных пока нет.
Цель учений: отработка вопросов ведения наступательных и оборонительных действий под руководством многонационального штаба.
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