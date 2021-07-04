Американские морпехи обучают диверсантов из Украины, Молдавии и Грузии

Автор Telegram-канала «Брюссельский стукач» рассказывает о самых значимых событиях в Североатлантическом альянсе за прошедшую неделю.

Военная активность

В рамках американо-украинских многонациональных учений Sea Breeze, стартовавших в начале недели, военнослужащие из США, Украины, Грузии и Молдавии отработали рейдовые действия в тылу противника на полигоне в Херсонской области.

От США в мероприятии приняла участие рота 3-го батальона 6-го полка 2-й дивизии Корпуса морской пехоты, от Украины — сводное подразделение 1-го отдельного батальона 36-й бригады морской пехоты и 88-го батальона 35-й бригады, от Грузии — взвод 31-го батальона 3-й пехотной бригады, от Молдавии — взвод 22-го миротворческого батальона.

Несмотря на скромную численность учения, его характер и национальный состав показателен. Ведь вполне очевидно, на какие рейдовые действия и в чьем тылу американцы натаскивают украинских, грузинских и молдавских военнослужащих.

С 29 по 30 июня в Балтийском регионе прошли учения военно-воздушных сил Ramstein Alloy. В них приняли участие Эстония (принимающая сторона), Германия, Испания, Италия, Польша, нейтральная Финляндия и Турция.

Из особенностей можно выделить привлечение к учению самолета ДРЛОиУ E-7T Peace Eagle ВВС Турции. Он взаимодействовал с истребителями Финляндии и Испании и это был первый случай, когда турецкие летчики выполнили задачу по управлению самолетами союзников в европейском воздушном пространстве.

Ramstein Alloy 2021 tatbikatında Hava Kuvvetlerimizin HİK E-7T uçağı, Finlandiya ve İspanya'ya ait uçaklarla Estonya hava sahasında önleme eğitimi gerçekleştirdi. Böylece HİK E-7T uçağımız NATO kapsamında ve Avrupa hava sahasında ilk defa komuta kontrol görevi icra etmiş oldu. pic.twitter.com/0QBaF36sdV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 3, 2021

Подразделения ВС США и стран НАТО полностью покинули авиабазу Баграм, которая являлась ключевой авиабазой союзников в Афганистане. Данный шаг говорит о необратимости вывода американских и натовских войск из республики. Объект будет передан под управление вооруженным силам страны.

Истребители военно-воздушных сил Германии, Великобритании и Румынии провели над черноморской республикой первую тренировку по совместному реагированию на воздушные угрозы.

Понаблюдать за учениями прилетели командующий люфтваффе генерал-лейтенант Инго Герхартц и заместитель командующего британских ВВС маршал авиации Джерри Мэйхью. От принимающей стороны присутствовал начальник штаба ВВС Румынии генерал-майор Виорел Панэ (Viorel Pana).

Одними наблюдениями не обошлось. По итогам мероприятия, между Германией и Румынией была подписана Декларация о намерениях развивать сотрудничество между военно-воздушными силами двух стран. Документ пока малозначащий, но возможно из него что-то и вырастет.

The first live armed practice Air Policing scramble has been conducted in Romania.



The event was observed by Air Marshal Mayhew RAF, Lieutenant General Gerhartz German Air Force and Major General Pana Romanian Air Force.#WeAreNATO



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В Черном море прошли учения НАТО по противовоздушной обороне. В них приняли участие корабли второй постоянной морской группы альянса (итальянский фрегат ITS Virginio Fasan, турецкий TCG Barbaros и румынский ROS Regina Maria), а также истребители ВВС Греции, Турции и Румынии.

В ходе одного из этапов учения натовские корабли потренировались отражать воздушную атаку турецких истребителей F-16. На другом этапе натовская морская группа противодействовала воздушному налету при помощи румынских истребителей.

Строительство вооруженных сил

Директор Департамента стратегического планирования минобороны Украины Юрий Пунда посетил интеграционный штаб НАТО в Литве. Во время визита натовцы подробно рассказали чиновнику, как их штаб обеспечивает развертывание в республике союзных войск в случае кризиса.

Подобный обмен опытом в сфере логистики является очень важной составляющей практического сотрудничества НАТО с Украиной. Ведь способность Киева эффективно обеспечивать размещение в стране натовских подразделений абсолютно не зависит от его политического статуса в альянсе.

Среди других примеров взаимодействия Украины и Брюсселя в этой области можно выделить периодические занятия натовских инструкторов с органами управления тыла СВ ВСУ. Например, в начале прошлого года на одном из таких уроков мудрости украинские тыловики впервые на практике разработали план материально-технического обеспечения операции ОВС НАТО.

Кроме того, еще в августе 2019 года альянс подключил Киев к системе LOGFAS, чтобы иметь доступ к данным о состоянии украинских объектов транспортной инфраструктуры, запасах ГСМ и прочей информации, необходимой военному руководству организации для сокращения времени планирования логистических операций в стране.

Mr. Yuri Punda, the ???????? UKR Defence Policy Director visited our NFIU to gain an introduction to the work of the Unit&to understand the vital role that NFIUs play in supporting the deployment of Allied forces in the event of a crisis or conflict. #WeAreNATO #nato #NFIULithuania pic.twitter.com/ged7eA8IDa — NATO NFIU Lithuania (@NFIU_Lithuania) June 25, 2021

Командующий Силами специальных операций США Ричард Кларк посетил Латвию, Литву и Эстонию, где провел переговоры с высшим военным руководством республик о необходимости дальнейшего усиления сотрудничества в регионе.

Учитывая ранг американца (является главой всех ССО США, а не их европейского филиала), разговор был более чем содержательный и, возможно, в обозримом будущем мы увидим его практические результаты. Тем более, интересов у американского спецназа в регионе предостаточно.

@USSOCOM Commander ????????US Army General Richard D Clarke, met ????????DefMin @a_anusauskas & @LTU_Army CHOD Lieutenant General Rupšys today before visiting Lithuania’s Special Operations Forces facilities. Over the years ????????&???????? forces built a strong & long-standing cooperation.#WeAreNATO pic.twitter.com/hi88bCdqit — Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) June 30, 2021

Турецкая компания Turkish Aerospace Industries подписала контракт с украинским предприятием «Мотор Сич» на поставку 14 двигателей для многоцелевого вертолета ATAK-II.

Разработка нового тяжелого боевого вертолета была начата в 2019 году. Первый ATAK-II должен совершить свой первый полет в течение пяти лет после подписания контракта или в начале 2024 года.

ВВС США заключили с Raytheon контракт на 2 млрд. долларов на очередной этап разработки ядерной авиационной крылатой ракеты LRSO. По условиям договора в начале 2027 года изделие должно быть готово к серийному выпуску.

Военно-политические отношения

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис встретился в Риме с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. На переговорах стороны акцентировали внимание на необходимости усиления сотрудничества со странами Восточного партнерства (Азербайджаном, Арменией, Грузией, Белоруссией, Молдавией и Украиной).

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр посетила США. В ходе поездки она провела переговоры с главой американского оборонного ведомства Ллойдом Остином и помощником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном.

На повестке встреч стояли вопросы сотрудничества в НАТО, двустороннего взаимодействия вне рамок альянса, а также классические темы России и Китая. Кроме того, обсуждалась ситуация в Афганистане и Африке.

Запланированные мероприятия

На следующей неделе Великобритания и Украина начинают совместное многонациональное учение Cossack Mace-2021 («Казачья булава») с привлечением подразделений из Дании, Швеции, Канады и США.

Мероприятие, ориентировочно, пройдет на полигоне Широкий Лан в Николаевской области (235-й центр межвидовой подготовки ВСУ). От Великобритании в нем примет участие батальон шотландского королевского полка, от Украины — 54-я отдельная механизированная бригада ОК «Восток». Также будет задействована штабная группа Литовско-польско-украинской бригады. По составу остальных стран-участниц данных пока нет.

Цель учений: отработка вопросов ведения наступательных и оборонительных действий под руководством многонационального штаба.

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