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Американские морпехи обучают диверсантов из Украины, Молдавии и Грузии
Весь мир
Американские морпехи обучают диверсантов из Украины, Молдавии и Грузии
Федеральное агентство новостей  / 

Автор Telegram-канала «Брюссельский стукач» рассказывает о самых значимых событиях в Североатлантическом альянсе за прошедшую неделю.

Военная активность

В рамках американо-украинских многонациональных учений Sea Breeze, стартовавших в начале недели, военнослужащие из США, Украины, Грузии и Молдавии отработали рейдовые действия в тылу противника на полигоне в Херсонской области.

От США в мероприятии приняла участие рота 3-го батальона 6-го полка 2-й дивизии Корпуса морской пехоты, от Украины — сводное подразделение 1-го отдельного батальона 36-й бригады морской пехоты и 88-го батальона 35-й бригады, от Грузии — взвод 31-го батальона 3-й пехотной бригады, от Молдавии — взвод 22-го миротворческого батальона.

Несмотря на скромную численность учения, его характер и национальный состав показателен. Ведь вполне очевидно, на какие рейдовые действия и в чьем тылу американцы натаскивают украинских, грузинских и молдавских военнослужащих.

С 29 по 30 июня в Балтийском регионе прошли учения военно-воздушных сил Ramstein Alloy. В них приняли участие Эстония (принимающая сторона), Германия, Испания, Италия, Польша, нейтральная Финляндия и Турция.

Из особенностей можно выделить привлечение к учению самолета ДРЛОиУ E-7T Peace Eagle ВВС Турции. Он взаимодействовал с истребителями Финляндии и Испании и это был первый случай, когда турецкие летчики выполнили задачу по управлению самолетами союзников в европейском воздушном пространстве.

Подразделения ВС США и стран НАТО полностью покинули авиабазу Баграм, которая являлась ключевой авиабазой союзников в Афганистане. Данный шаг говорит о необратимости вывода американских и натовских войск из республики. Объект будет передан под управление вооруженным силам страны.

Истребители военно-воздушных сил Германии, Великобритании и Румынии провели над черноморской республикой первую тренировку по совместному реагированию на воздушные угрозы.

Понаблюдать за учениями прилетели командующий люфтваффе генерал-лейтенант Инго Герхартц и заместитель командующего британских ВВС маршал авиации Джерри Мэйхью. От принимающей стороны присутствовал начальник штаба ВВС Румынии генерал-майор Виорел Панэ (Viorel Pana).

Одними наблюдениями не обошлось. По итогам мероприятия, между Германией и Румынией была подписана Декларация о намерениях развивать сотрудничество между военно-воздушными силами двух стран. Документ пока малозначащий, но возможно из него что-то и вырастет.

В Черном море прошли учения НАТО по противовоздушной обороне. В них приняли участие корабли второй постоянной морской группы альянса (итальянский фрегат ITS Virginio Fasan, турецкий TCG Barbaros и румынский ROS Regina Maria), а также истребители ВВС Греции, Турции и Румынии.

В ходе одного из этапов учения натовские корабли потренировались отражать воздушную атаку турецких истребителей F-16. На другом этапе натовская морская группа противодействовала воздушному налету при помощи румынских истребителей.

Строительство вооруженных сил

Директор Департамента стратегического планирования минобороны Украины Юрий Пунда посетил интеграционный штаб НАТО в Литве. Во время визита натовцы подробно рассказали чиновнику, как их штаб обеспечивает развертывание в республике союзных войск в случае кризиса.

Подобный обмен опытом в сфере логистики является очень важной составляющей практического сотрудничества НАТО с Украиной. Ведь способность Киева эффективно обеспечивать размещение в стране натовских подразделений абсолютно не зависит от его политического статуса в альянсе.

Среди других примеров взаимодействия Украины и Брюсселя в этой области можно выделить периодические занятия натовских инструкторов с органами управления тыла СВ ВСУ. Например, в начале прошлого года на одном из таких уроков мудрости украинские тыловики впервые на практике разработали план материально-технического обеспечения операции ОВС НАТО.

Кроме того, еще в августе 2019 года альянс подключил Киев к системе LOGFAS, чтобы иметь доступ к данным о состоянии украинских объектов транспортной инфраструктуры, запасах ГСМ и прочей информации, необходимой военному руководству организации для сокращения времени планирования логистических операций в стране.

Командующий Силами специальных операций США Ричард Кларк посетил Латвию, Литву и Эстонию, где провел переговоры с высшим военным руководством республик о необходимости дальнейшего усиления сотрудничества в регионе.

Учитывая ранг американца (является главой всех ССО США, а не их европейского филиала), разговор был более чем содержательный и, возможно, в обозримом будущем мы увидим его практические результаты. Тем более, интересов у американского спецназа в регионе предостаточно.

Турецкая компания Turkish Aerospace Industries подписала контракт с украинским предприятием «Мотор Сич» на поставку 14 двигателей для многоцелевого вертолета ATAK-II.

Разработка нового тяжелого боевого вертолета была начата в 2019 году. Первый ATAK-II должен совершить свой первый полет в течение пяти лет после подписания контракта или в начале 2024 года.

ВВС США заключили с Raytheon контракт на 2 млрд. долларов на очередной этап разработки ядерной авиационной крылатой ракеты LRSO. По условиям договора в начале 2027 года изделие должно быть готово к серийному выпуску.

Военно-политические отношения

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис встретился в Риме с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. На переговорах стороны акцентировали внимание на необходимости усиления сотрудничества со странами Восточного партнерства (Азербайджаном, Арменией, Грузией, Белоруссией, Молдавией и Украиной).

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр посетила США. В ходе поездки она провела переговоры с главой американского оборонного ведомства Ллойдом Остином и помощником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном.

На повестке встреч стояли вопросы сотрудничества в НАТО, двустороннего взаимодействия вне рамок альянса, а также классические темы России и Китая. Кроме того, обсуждалась ситуация в Афганистане и Африке.

Запланированные мероприятия

На следующей неделе Великобритания и Украина начинают совместное многонациональное учение Cossack Mace-2021 («Казачья булава») с привлечением подразделений из Дании, Швеции, Канады и США.

Мероприятие, ориентировочно, пройдет на полигоне Широкий Лан в Николаевской области (235-й центр межвидовой подготовки ВСУ). От Великобритании в нем примет участие батальон шотландского королевского полка, от Украины — 54-я отдельная механизированная бригада ОК «Восток». Также будет задействована штабная группа Литовско-польско-украинской бригады. По составу остальных стран-участниц данных пока нет.

Цель учений: отработка вопросов ведения наступательных и оборонительных действий под руководством многонационального штаба.

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