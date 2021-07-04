Глава МИД Ливии рассказала о проблеме с зарубежными диппредставительствами

Триполи, 4 июля. Министр иностранных дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджла аль-Мангуш намерена устранить «бардак», происходящий в посольствах страны за рубежом.

По ее словам, после получения вотума доверия со стороны Палаты представителей временная исполнительная власть сформировала и направила новый состав миссий в дипломатические ведомства за границей. Однако сторонники бывшего триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) отказались покидать свои места.

«Это вызвало проблемы с точки зрения незаконных и неправильных решений, в дополнение к дублированию работы», — заявила министр.

Аль-Мангуш добавила, что министерство иностранных дел при содействии ПНЕ работает над легализацией ряда рабочих мест в ливийских посольствах за рубежом. В частности, специалисты подготовят новые стандарты для дипломатов, отбираемых для представления страны в иностранных государствах, а всех, кто не подойдет, принудительно вернутся на родину.

Глава МИД уточнила, что для этого потребуется много времени. Тем не менее она рассчитывает урегулировать ситуацию до проведения президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года.

Стабилизация обстановки в Ливии привела к открытию посольств многих стран на территории государства. Египет и Алжир одними из первых направили дипломатические миссии в Триполи. В настоящее время Россия ведет переговоры с представителями ПНЕ для возобновления работы диппредставительства РФ.