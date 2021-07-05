Как охладить квартиру в жару без кондиционера и вентилятора

В ближайшие дни почти на всю территорию России нагрянет июльская, изнурительная жара. И если в июне жаркая погода настигла в основном европейскую часть России — под раздачу попали две столицы — Москва и Санкт-Петербург, то теперь столбик термометра поднимется выше 30 градусов и в Сибири, и на Дальнем Востоке.

В страшную духоту находиться в квартире становится очень некомфортно и даже опасно для здоровья, но что делать, если у вас нет кондиционера, а под рукой не оказалось даже маленького вентилятора? Рассказываем в нашем материале.

Плотные шторы

Повесить плотные шторы на окна — один из простых, но действенных способов. Шторы необходимо держать закрытыми, чтобы солнечные лучи не могли проникнуть в квартиру. Вариант плох тем, что в комнатах станет темно, а вы будете себя чувствовать, словно в землянке.

Солнцезащитная пленка

Если вы категорически не приемлете отсутствие света в квартире, то на помощь вам придет солнцезащитная пленка, которой можно оклеить окна. Она также заблокирует солнечные лучи, но при этом не затемнит помещение.

ИА «Политика Сегодня» / Алиса Денисова

Правильное проветривание

Многие люди ошибочно открывают окна в самые знойные часы. Не проветривайте помещение, когда градусник показывает выше 30 градусов по Цельсию. Вместо прохладного воздуха в квартиру вы впустите лишь духоту. Окна лучше открывать после 10 часов вечера и оставлять их открытыми до раннего утра, пока на улице не станет жарко.

Увлажнение воздуха

Вода — лучший инструмент для борьбы с жарой, она хорошо освежает помещение. Через пульверизатор опрыскивайте квартиру раз в полтора-два часа, перерывы можно делать и меньше, но не переусердствуйте — повышенная влажность также может стать проблемой.

pixabay.com / Rewrite27

Охлажденные простыни

Способ довольно странный, но очень действенный. Охладите простыни в морозилке, постелите одну на свою постель, а другую повесьте в комнате. Прохлада не заставит себя долго ждать.

Бытовая техника

В жаркие часы не используйте бытовые электроприборы — сейчас самое время дать отдохнуть всей электротехнике. Не включайте плиту, утюг, чайник и даже телевизор. Для работы с ноутбуком используйте специальную охлаждающую подставку.

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Освещение

Если квартира нагрелась до такой степени, что в ней из-за духоты находиться невозможно даже ночью, не пользуйтесь освещением, ведь лампы накаливания сильно нагреваются. Если без света вы совсем не можете, то используйте светодиодные лампочки.

Ранее ФАН сообщал, что аномальная жара придет в Санкт-Петербург на следующей неделе. Ближайшие семь дней в городе на Неве будут засушливыми. Аналогичная погода установится на следующей неделе и в столице России. Через несколько дней температура воздуха в Москве поднимется до отметки в +34 градуса.