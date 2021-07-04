Доступный в России тропический фрукт оказался эффективен при диабете

Москва, 4 июля. Пациенты с сахарным диабетом второго типа должны избегать рисков высокого уровня сахара в крови. Сделать это можно при грамотно выстроенном рационе.

Снизить уровень сахара в организме может помочь манго. Это происходит за счет мощных соединений тропического фрукта, объясняют представители научного сообщества. В его составе находятся полифенолы, тритерпен и лупеол. Все они имеют антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

Помимо этого листья манго способны улучшать выработку инсулина и распространять глюкозу в организме. Также в них содержатся клетчатка, витамин С и пектин.

При диабете второго типа следует отказаться от сдобы и продуктов из белого хлеба. Для завтрака лучше всего выбирать каши из цельных зерновых культур, овощи, яйца и грибы.