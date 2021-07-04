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Анамнез недели: Итоги прямой линии с Путиным и новая вакцина центра «Вектор»

  /   Обновлено: 04 июля 2021 17:51
Общество
Анамнез недели: Итоги прямой линии с Путиным и новая вакцина центра «Вектор»

Федеральное агентство новостей представляет проект «Анамнез недели». В этой программе сменяемый каждую неделю ведущий вместе с приглашенным гостем обсуждают последние новости.

Сегодня в гостях у главы местной администрации МО Васильевский, кандидата экономических наук Дмитрия Иванова — заместитель руководителя комитета по борьбе с коррупцией при ЛДПР Анна Замараева.

Собеседники обсудят прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, новую разработку российских ученых из центра «Вектор», а также материальную поддержку российских семей. Не обойдут вниманием в студии и новости спорта: стоит ли Станиславу Черчесову покидать свой пост и изменят ли кадровые перестановки ситуацию в отечественном футболе?

Об этом и не только — в новом выпуске «Анамнеза недели».

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