Россиянам дали совет по очистке решеток воздуховодов климатической системы авто

Москва, 4 июля. Водители во время летней жары нечасто открывают окна в машине, а охлаждают салон при помощи климатической системы (кондиционера).

Несмотря на закрытые окна, пыльный налет все равно остается на пластиковых элементах машины. Не стоит винить производителя фильтров в некачественном товаре, если салонный фильтр недавно менялся, но дефлекторы климатической системы все в пыли. Причиной накопления налета может быть как дорожная пыль, так и сажа от выхлопа.

Некоторые автолюбители пытаются очистить труднодоступные места свернутым в трубочку кусочком ткани. Но этот метод не идеален — тряпка оставляет разводы и размазывает грязь. Другой вариант — использовать специальную кисть из губки или поролона.

«Такую совершенно не сложно приобрести, потому как встретить ее можно повсеместно на полках канцелярских магазинов», — заявил автор статьи на «Автовзгляде».

Представители страховых компаний ранее предупредили, чем грозят попытки проехать на автомобиле по затопленному участку дороги или завести двигатель во время нахождения машины в воде.

Издание INFOX.ru ранее рассказало о том, что с начала июля автомобили с неопределенным экологическим классом смогут ограничить в проезде по некоторым зонам.