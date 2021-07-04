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Асмус рассказала, как травмировала ногу
Шоу-бизнес
Асмус рассказала, как травмировала ногу
instagram.com  /  @asmuskristina

Москва, 4 июля. Звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст» Кристина Асмус призналась, что умудрилась порвать четыре связки на ноге, не выходя из дома. Актриса подвернула ногу на лестнице.

Буквально на днях Асмус напугала фанатов, опубликовав в Instagram-аккаунте снимок из больницы. В кадре она лежала в окружении капельниц и с гипсом на левой ноге. Актриса не объяснила, что же произошло, поэтому некоторые поклонники усомнились в достоверности фото. Они предположили, что это кадр со съемочной площадки очередного проекта.

Однако позже Кристина Асмус подтвердила, что действительно серьезно повредила ногу. Оказалось, что актриса упала с лестницы в собственного загородном доме. По словам звезды, она второпях собиралась на репетицию. Уже на лестнице она схватила телефон, чтобы проверить, не приехало ли такси — и оступилась.

«Я думала, что лестница закончилась, а она не закончилась. Словом, очень сильно подвернула ногу, всем весом на нее упала, инерция еще была очень сильная!» — рассказала артистка.

Она призналась, что прошла несколько метров на подвернутой ноге, несмотря на сильную боль. Именно это и усугубило травму. После госпитализации врачи обнаружили у Асмус четыре порванных связки на ноге. Теперь звезде придется две недели носить гипс.

«Хруст был очень сильный! Мне казалось, что у меня хрустнул весь организм! Был треш», — вспомнила актриса.

Как складывается личная жизнь Кристины Асмус после развода, доподлинно неизвестно. Гарика Харламова же подозревали в любовной связи с коллегой по сериалу «Гусар» Катериной Ковальчук. Близкий друг шоумена подтвердил, что у комика действительно роман с артисткой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Асмус рассказала, как травмировала ногу
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