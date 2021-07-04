Асмус рассказала, как травмировала ногу

Буквально на днях Асмус напугала фанатов, опубликовав в Instagram-аккаунте снимок из больницы. В кадре она лежала в окружении капельниц и с гипсом на левой ноге. Актриса не объяснила, что же произошло, поэтому некоторые поклонники усомнились в достоверности фото. Они предположили, что это кадр со съемочной площадки очередного проекта.

Однако позже Кристина Асмус подтвердила, что действительно серьезно повредила ногу. Оказалось, что актриса упала с лестницы в собственного загородном доме. По словам звезды, она второпях собиралась на репетицию. Уже на лестнице она схватила телефон, чтобы проверить, не приехало ли такси — и оступилась.