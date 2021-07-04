Итальянские журналисты назвали стратегию ЕС по России материалом для психиатров

Рим, 4 июля. Стратегия Евросоюза в отношении России может заинтересовать психиатров. К такому выводу пришли журналисты одного из итальянских изданий.

Во время прошедшего саммита Евросоюза политики обсуждали перспективы дальнейших отношений с Кремлем. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель озвучил новую стратегию по России, которая основывается на трех принципах: отклонять, сдерживать, взаимодействовать. Однако далеко не все поддержали инициативу дипломата ЕС.

Итальянские журналисты поставили под сомнение жизнеспособность проекта, предложенного Боррелем. Эксперты указали на то, что стратегия руководителя европейской внешнеполитической службы похожа на проявление шизофрении.

«Стратегия ЕС могла бы стать ценным материалом для психиатров. Нормальный человек, обладающий здравым смыслом, не может не увидеть противоречия в подходе, предлагающем одновременно отвергать и взаимодействовать», — написали авторы статьи.

Журналисты уверены, что лидеры Европейского союза не могут здраво воспринимать реальность. Новая стратегия объединения идет проторенным путем, повторяя политику НАТО. Поэтому Боррель не изобретал новый подход, а просто хотел угодить американским представителям, пишет «ПолитРоссия».

Глава евродипломатии в скором времени также представит новый комплекс антироссийских санкций. Информацию об этом политик подтвердил в своем еженедельном блоге.