Зеленский заявил о передаче комплекса «Нептун» на вооружение ВМС Украины

Киев, 4 июля. Ракетный комплекс «Нептун» прошел государственные испытания и может быть передан на вооружение Военно-морских сил Украины.

Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, данный комплекс якобы сможет противодействовать России в акватории Черного и Азовского морей.

Ранее лидер украинского государства сообщал, что в Турции заложен новый корвет, который в 2023 году поступит в распоряжение ВМСУ. Помимо этого, по его словам, в скором времени на Украину будут переданы многоцелевые беспилотники Bayraktar.