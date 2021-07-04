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Региональные программы «Чистый воздух» получат дополнительное финансирование

  /   Обновлено: 04 июля 2021 16:45
Экономика
Региональные программы «Чистый воздух» получат дополнительное финансирование
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 4 июля. Более 1,8 миллиарда рублей будет выделено правительством России на реализацию программы «Чистый воздух» в регионах.

Постановление о выделении дополнительных средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Программа «Чистый воздух» призвана снизить масштабы загрязнения в атмосфере на 1,5 миллиона тонн. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт кабмина.

«Региональные мероприятия по снижению вредных выбросов могут полностью финансироваться за счет федеральных средств. Раньше такая поддержка оказывалась только на условиях софинансирования», — сказано в сообщении.

Регионы могут получить субсидии для приобретения более экологичных видов общественного транспорта. Помимо этого, средства потребуются на создание инфраструктуры: трамвайных путей и троллейбусных линий.

Троллейбус между Саратовым и Энгельсом начал курсировать в конце июня. Его водитель отметил, что многим жителям неудобно передвигаться на автобусах, а троллейбус к тому же является более экологичным видом транспорта.

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