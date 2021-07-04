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Мишустин заявил об открытости российской экономики для зарубежных партнеров
Экономика
Мишустин заявил об открытости российской экономики для зарубежных партнеров
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 4 июля. Инвестиционно-технологическое партнерство России с другими странами продолжает развиваться, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Более того, российская экономика сохраняет открытость для партнеров из-за рубежа, сообщил председатель правительства в ходе встречи с представителями российского и иностранного бизнеса. На фоне новых условий важным фактором выступает совершенствование отечественной промышленности вместе с другими государствами, партнерами.

«Подчеркну — конечно же, в формате взаимовыгодного сотрудничества», — заявил Мишустин.

Также экономика РФ остается открытой для коллег из Европы. Мероприятие проходит в рамках рабочей поездки премьер-министра в Уральский федеральный округ.

Сквозной трансформации экономики и модернизации технологий потребует решение стран о переходе на низкоуглеродное развитие и снижении выбросов, отметил Мишустин.

Председатель правительства ранее поручил главам федеральных органов исполнительной власти подготовить вакцинацию работников против коронавирусной инфекции. Организация должна предполагать не принуждение, а обеспечение возможности сделать укол.

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