Зеленский утвердил выход Украины из очередного договора со странами СНГ

Киев, 4 июля. Украина на официальном уровне прекратила участие в соглашении Содружества независимых государств (СНГ) о защите прав потребителей, сообщает Верховная рада.

Решение утвердил президент Владимир Зеленский. Текст приказа, вступившего в силу 4 июля, распространили местные СМИ. Это не первые соглашения со странами СНГ, которые покидает украинская сторона. До этого Киев сделал выбор в пользу выхода из договора о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.

«Выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств — участников Содружества независимых государств в области защиты прав потребителей», — говорится в распоряжении.

Ранее глава государства обратился к главе Белого дома Джозефу Байдену по случаю Дня независимости США. Украинский лидер в ходе заявления поздравил американцев и поблагодарил Вашингтон за поддержку.