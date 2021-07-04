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В Китае рассказали, как новый российский «Витязь» станет непробиваемым щитом Крыма

  /   Обновлено: 04 июля 2021 16:41
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Армия
В Китае рассказали, как новый российский «Витязь» станет непробиваемым щитом Крыма
wikipedia.org

Пекин, 4 июля. Новейшие российские комплексы противовоздушной обороны накроют Крымский полуостров непробиваемым щитом, заявили аналитики из Китая.

Министерство обороны России не так давно приняло на вооружение новейшие системы ПВО С-350 «Витязь», отметили авторы китайского портала Sohu, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». Они напомнили, что эти комплексы появились у зенитчиков Южного военного округа. Эксперты считают, что подобное вооружение сможет в значительной степени усилить обороноспособность РФ. Журналисты отметили, что разработки «Витязя» стартовали еще в 1990-х годах, а первый прототип был продемонстрирован в ходе авиасалона МАКС в 2013 году.

Зенитно-ракетный комплекс С-350 состоит из пусковой установки, радиолокационной станции и командного пункта, уточнили авторы материала. Они отметили, что зенитные ракеты размещены на колесной базе. По словам журналистов из Китая, «Витязь» способен эффективно бороться с вражеской авиацией, а также с крылатыми и баллистическими ракетами. В Sohu уверены, что новая российская система ПВО станет отличным средством защиты стратегически важных объектов от любых угроз с воздуха.

«Витязь» способен развертываться за небольшой промежуток времени, уточнили авторы статьи. Эксперты обратили внимание на боевые возможности ЗРК, который может ликвидировать 16 аэродинамических и 12 баллистических объектов одновременно. По мнению аналитиков, С-350 представляет собой промежуточное звено между системами С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф», дополнившее возможности ПВО России.

Российское военное руководство планирует разместить С-350 на Крымском полуострове, чтобы защитить его от возможных атак со стороны вероятных противников. При помощи этого комплекса Москва сможет взять под контроль воздушную обстановку во всем регионе, накрыв Крым прочным щитом, непробиваемым для любого противника, уверены эксперты из КНР.

«Щит, обеспеченный разными системами ПВО, станет еще более прочным, и враги России не сумеют его преодолеть», — крассказали авторы статьи.

Москва может продвинуть новейший зенитно-ракетный комплекс на международный оружейный рынок, считают аналитики. По их мнению, многие страны, в том числе и Китай, получат мощного конкурента в лице «Витязя», который превосходит зарубежные аналоги по ряду параметров.

Ранее крымские зенитчики провели проверку комплексов С-400 на фоне масштабных военно-морских маневров стран Североатлантического альянса в Черном море. В ходе учений были задействованы самолеты Черноморского флота, а также Южного военного округа, которые выступили в роли условного противника.

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Все новости / Армия / В Китае рассказали, как новый российский «Витязь» станет непробиваемым щитом Крыма
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