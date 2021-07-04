Папу римского ожидает операция на кишечнике

Ватикан, 4 июля. Папа римский Франциск готовится к проведению плановой операции на кишечнике, сообщила служба печати Святого престола.

Понтифику предстоит лечь под нож хирурга в связи с дивертикулярной болезнью кишечника. Папу римского уже отправили в клинику имени Джемелли, где ему проведут плановую операцию в связи с симптоматичным стенозом, следует из сообщения.

Множественные выпячивания стенки толстой кишки характерны для этого заболевания. Некоторые пациенты страдают от воспаления в области дивертикулов. Тошнота, запоры, спазмы живота и общая интоксикация наблюдаются при дивертикулярной болезни кишечника.