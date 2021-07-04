Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 17:41
17:40
Весь мир
Сто дней на посту: важнейшие достижения нового президента Танзании
17:40
Новороссия
Донбасс сегодня: солдаты Киева увиливают от службы в ООС, ВСУ грабят мирных жителей
17:37
Армия
Американские военные перебросили на Украину партию устаревших бронемашин LAV-AT
17:37
Наука
Израильские ученые создали накопитель информации толщиной в два атома
17:36
Общество
Более 300 выпускников медвузов отправятся работать в муниципалитеты Среднего Урала
17:35
Наука
Ученые представили технологию для размножения роботов
17:34
Общество
Голландец описал реакцию соотечественников на футболку с надписью «СССР»
17:33
Происшествия
Стали известны имена погибшей и пострадавшей при наводнении в Куйбышеве
17:30
Общество
Худрука «Ромэна» Николая Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище
17:30
Весь мир
Спасти рядового «попаданца»: как помогают аргентинцам, застрявшим за границей из-за пандемии
Все новости

Папу римского ожидает операция на кишечнике

  /   Обновлено: 04 июля 2021 17:04
Общество
Папу римского ожидает операция на кишечнике
wikipedia.org  /  Jeffrey Bruno / CC BY-SA 2.0

Ватикан, 4 июля. Папа римский Франциск готовится к проведению плановой операции на кишечнике, сообщила служба печати Святого престола.

Понтифику предстоит лечь под нож хирурга в связи с дивертикулярной болезнью кишечника. Папу римского уже отправили в клинику имени Джемелли, где ему проведут плановую операцию в связи с симптоматичным стенозом, следует из сообщения.

Множественные выпячивания стенки толстой кишки характерны для этого заболевания. Некоторые пациенты страдают от воспаления в области дивертикулов. Тошнота, запоры, спазмы живота и общая интоксикация наблюдаются при дивертикулярной болезни кишечника.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Папу римского ожидает операция на кишечнике
операция папа римский кишечник
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru