Спасти рядового «попаданца»: как помогают аргентинцам, застрявшим за границей из-за пандемии

Домой из-за границы могут вернуться только 600 человек в день — таковы новые карантинные правила, касающиеся отнюдь не иностранных туристов, а граждан Аргентины — какие бы причины не заставили их покинуть страну, и как бы не торопились попасть обратно.

В беседе со специальным корреспондентом международной редакции ФАН в Аргентине новые коронавирусные ограничения прокомментировала известная аргентинская блогерша, путешественница и дьюти-менеджер с двадцатилетним стажем Мария Флоренсия Хименес.

Штамм «дельта» не пройдет?

Последние пару лет Мария Флоренсия занимается исключительно созданием контента в соцсетях по теме гражданской авиации под псевдонимом Floxie — дьюти-менеджер, 20 лет работы в наземных службах буэнос-айресского аэропорта «Эсейса». В Instagram у нее больше 142 тысяч подписчиков, а в прошлом — богатый опыт работы с кризисными протоколами в сфере туризма и гражданской авиации.

Поэтому в 2020 году, когда в конце марта Аргентину закрыли на карантин, Мария Флоренсия принялась активно помогать «застрявшим» по всему миру соотечественинкам. Сейчас к ней тоже обращаются за помощью.

ФАН: Что случилось?

Мария Флоренсия Хименес: В субботу, 26 июня, в официальном бюллетене правительства Аргентины была опубликован президентский декрет, согласно которому в связи с эпидемиологической ситуацией в очередной раз сокращался пассажирский лимит для авиаперевозчиков. Последние несколько месяцев он составлял 2000 человек в день, а теперь — всего 600. Это, чтобы вы понимали, всего четыре Boeing-737 или два так называемых «тройных», вроде Airbus 330-200.

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

Декрет будет действовать до 12 июля (дальше непонятно, его действие могут продлить). Но это вовсе не означает, что тысячи аргентинцев, которые «зависли» за границей, смогут вернуться 13 или 15 июля. Многим из тех, кто мне пишет, рейсы перенесли на август и даже на сентябрь.

Люди в ужасе — у большинства нет денег для покупки другого билета, времени или знания языка, чтобы решить бытовые проблемы в другой стране, возможности остаться, дистанционно работать и ждать. Ужасная ситуация.

— Есть ли какие-то официальные цифры относительно «попаданцев», которые не могут вернуться домой?

— К сожалению, никто не подумал о механизмах, которые позволили бы пассажиру заранее знать — отменен ли его рейс, попадает ли он в «счастливую сотню», и каковы ближайшие перспективы.

Теоретически, Национальное управление гражданской авиации Аргентины (ANAC) должно публиковать у себя на сайте список «разрешенных» рейсов, но оно этого не делает. И других официальных сайтов для этого не создано.

Я могу только предположить, что из 24 тысяч человек, пересекавших воздушные границы Аргентины раньше (девять-десять рейсов ежедневно) порядка 18 тысяч остались в ситуации полной неопределенности.

wikipedia.org / Andrzej Otrębski / CC BY-SA 4.0

— Считаете ли вы, что у происходящего есть какая-то политическая подоплека?

— Мне кажется, нет. Правительства всего мира принимают меры, которые, по их мнению, должны остановить вирус. Какие-то попытки работают, какие-то нет, какие-то работают — но с «побочным эффектом».

Вынужденные импровизации

— На вылет из Аргентины тоже есть какие-то ограничения?

— Нет, на вылет никаких ограничений нет. И для авиакомпаний это огромная проблема, поскольку возникает необходимость сократить частоту рейсов, полностью перепланировать логистику, возвращать деньги за билеты.

Не говоря уже о том, что маршруты тоже придется менять — а для этого нужно искать другие пересадочные аэропорты и зачастую менять поставщиков еды, клининговых услуг и многое другое. Опять же, возникает вопрос: новые контракты и договоренности — на какой период заключать? Ограничения действительно продлятся до 12 июля и больше никогда не возобновятся? Или же изменения носят долгосрочный характер?

Гражданская авиация — это не только перевозка людей из пункта «А» в пункт «Б». Любые оперативные изменения требуют времени, авиакомпании должны быть предупреждены заранее. Сейчас очень многие перевозчики вылетают из Буэнос-Айреса с заполненным салоном, а возвращаться должные пустые, или заполненные на треть.

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

— Почему?

— Ну потому что авиакомпании стараются «делиться» между собой... Предположим, в аэропорт «Эсейса» по плану должны прилететь три-четыре рейса, и «разрешенных» 600 пассажиров нужно как-то распределить. Например, «Люфтганзе» досталась фиксированная квота на 150 человек — чтобы как-то окупить перелет с полупустым салоном, авиакомпании на обратный рейс берут грузы. Но это не их профиль, тут тоже требуется все распланировать заранее.

wikipedia.org / Andrzej Otrębski / CC BY-SA 4.0

— А если бы аргентинское правительство предупредило, скажем, не за два дня, а за неделю? Перевозчики успели бы перестроиться?

— Как минимум это сработало бы в случае Aerolineas Argentinas, местной государственной авиакомпании. Она очень пострадала: руководство только что «прокрутило» рекламную компанию, предлагавшую большие скидки, — и вдруг количество перелетов сокращается на 70%. Для лояльности клиентов подобные виражи смертельны.

«Пандемия смешала нам все карты»

В отличии от «Флокси» (так называют Марию Флоренсию ее подписчики в соцсетях) Питер Серда, региональный вице-президент Международной ассоциации воздушного транспорта, считает, что правительство Аргентины должно было предупредить представителей отрасли минимум за две недели. А в идеале нужно начинать работать над подобными модификациями месяца за два-три.

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

Серда сообщил CNN Radio, что в среду 29 июня должен был встретиться с главой кабинета министров Сантьяго Кафьеро, но эта встреча не состоялась: правительственный функционер оказался слишком занят, чтобы решать проблему «попаданцев» — а заодно и транспортного бизнеса, оказавшегося в критической ситуации.

С начала пандемии Аргентина закрыта для туристов; а из-за появления новых штаммов коронавируса на неопределенное время прекращено авиасобщение с Великобританией, Турцией, африканскими странами, Бразилией, Чили и Индией. Теперь, не выдержав испытания неопределенностью, авиакомпании начали уходить из Аргентины.

wikipedia.org / Andrzej Otrębski / CC BY-SA 4.0

Серда упомянул Emirates, Air New Zealand и LATAM Airlines. Мария Флоренсия в беседе с МФАН добавила в этот список Qatar Airways.

«Очень грустно всё это наблюдать, — вздыхает «Флокси», — В аэропорту «Эсейса» всего год как открыли новый терминал... Вернее, его построили, но так толком и не открыли. Пассажирский поток рос, но пандемия смешала нам все карты».

TurismoCity спешит на помощь

Туристический портал TurismoCity, как и Мария Флоренсия Хименес, пытается в меру сил помогать соотечественникам, в результате президентского указа «застрявшим» по всему миру. В интервью аргентинской газете El Clarin совладелец портала Хулиан Гурфинкель рассказал о кампании, запущенной его фирмой в соцсетях.

«Мы предоставили для обмена информация все свои площадки: Instagram, Facebook и Twitter. Важно, чтобы люди друг друга находили. На призыв помочь и временно заселить у себя «попаданцев» откликнулись неравнодушные люди в Нью-Йорке, Сантьяго-де-Чили, Сан-Паулу, Стокгольме и Швейцарии», — рассказал он.

Мария Флоренсия между тем публикует «сториз» с рекомендациями пользоваться специальными приложениями, держать в уме коды бронирования и в день вылета приезжать в аэропорт за несколько часов. Казалось бы, очевидные вещи – но в ситуации стресса все мы становимся беспомощными, и подобные напоминания часто могут спасти в ситуации, которая кажется безвыходной.