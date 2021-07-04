Тунис ожидает рост экономики после урегулирования кризиса в Ливии

Тунис, 4 июля. Переход Ливии к политическому урегулированию затяжного кризиса благоприятно сказался на торговцах соседнего североафриканского государства. В частности, на жизни граждан прибрежного города Бен-Гардана, расположенного в 30 километрах от границы.

По словам купца Джаафара Бен Али, он ежедневно совершает поездки в Триполи ради пледов и одеял турецкого производства.

«Теперь, когда конфликт в Ливии закончился и границы открыты, стало намного легче. Я совершаю поездку в оба конца за день», — цитирует его рассказ издание The New Arab.

Экономика Туниса колебалась от кризиса к кризису с 2011 года, когда силы НАТО под руководством США разбомбили Ливию и убили лидера Муаммара Каддафи. По оценкам одного из исследований ООН, борьба за власть в Триполи стала причиной 24%-го замедления экономического роста в соседнем государстве на ближайшие пять лет.

«Это эквивалентно потере 880 млн долларов ежегодно или 2% ВВП страны», — говорится в докладе.

ФБА «Экономика сегодня» /

Бен-Гардан, расположенный в бедном юго-восточном регионе Туниса, ощутил удар сильнее, чем столица. В течение многих лет правительство и сотрудники МВД закрывали глаза на проложенный через территорию населенного пункта контрабандный путь, отчасти из-за тяжелой экономической ситуации в приграничной зоне.

Положение изменилось в 2016 году, когда боевики запрещенной в РФ террористической группировки ИГ1 напали на мирных жителей. Власти североафриканского государства установили более строгий контроль пересечения границы, что в буквальном смысле перекрыло возможность торговцам зарабатывать на закупке товаров в Ливии.

Спустя два года власти Триполи закрыли границу с Тунисом более чем на шесть недель, чтобы обуздать контрабанду топлива и других предметов первой необходимости. В 2019-м торговля вновь пострадала, когда на территории Ливии бушевали боевые действия.

Федеральное агентство новостей /

Подписание женевского соглашения о постоянном прекращении огня дало глоток свежего воздуха для торговцев приграничного населенного пункта, однако пришла новая проблема — COVID-19.

«Последствия оказались катастрофическими. Доходы города в 2020 году упали вдвое», — сказал мэр Бен-Гардана Фаати Аабуд.

Спасением для купцов стало избрание переходного Правительства национального единства в Ливии под руководством Абд аль-Хамида Дабибы. Они также поприветствовали скорое открытие Тарик ас-Сахили — прибрежного шоссе, соединяющего восток и запад североафриканского государства.

Торговцы намерены использовать этот путь для свободного проезда в Египет, закупки необходимых товаров и возвращения обратно. Ожидается, что эта дорога поспособствует росту экономики Туниса.

Местный эксперт Эззедин Сайдан рассказал, что Тарик ас-Сахили действительно поможет увеличить доходы государственной казны. Главное, чтобы в Ливии сохранилась нынешняя стабильность. В противном случае североафриканское государство продолжит терять сотни миллионов долларов из-за закрытых границ, как это было в 2011–2015 годы.

1 Организация запрещена на территории РФ.