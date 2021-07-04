В Китае рассказали о неожиданной реакции Пекина на провокации НАТО в Черном море

Пекин, 4 июля. Китайские власти весьма неожиданно отреагировали на антироссийские провокации Запада в Черноморском регионе, заявили журналисты из КНР.

Североатлантический альянс в последнее время значительно усилил давление на Россию в Черном море, отметили аналитики китайского издания Baijiahao, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». Эксперты напомнили о недавнем инциденте в регионе с участием британского эсминца HMS Defender, который нарушил российские морские границы. Экипаж корабля отказывался сменить курс, ввиду чего Пограничной службой ФСБ РФ был открыт предупредительный огонь, вынудивший британцев прекратить авантюру.

Западный блок также проводит в Черном море крупные военно-морские маневры Sea Breeze при участии Украины, обратили внимание журналисты. По их словам, Москва ответила на многочисленные выпады в регионе приведением в боевую готовность флота и авиации. Антироссийская провокация, организованная Лондоном, весьма впечатлила китайское руководство, отметили авторы материала.

Выпад британцев в сторону России наделал много шума в информационном пространстве, ввиду чего Пекин также не обошел этот инцидент вниманием, подчеркнули аналитики. Они отметили, что власти Китая тщательно отслеживают ситуацию в Черном море, причем подобная реакция для руководства КНР является весьма нехарактерной.

Пекин придерживается политики нейтралитета в тех вопросах, которые напрямую не касаются Китая, уточнили авторы статьи. Они напомнили, что Черноморский регион расположен на большом удалении от КНР, из-за чего интерес властей страны к нему должен быть минимальным. Тем не менее Пекин неожиданно отреагировал на провокацию в адрес России со стороны Великобритании, заявив, что Китай окажет поддержку Москве, если в этом будет необходимость. По мнению, аналитиков, подобные намерения китайского правительства стали полной неожиданностью даже для Кремля.

«России приходится иметь дело со стаей злых волков под предводительством Соединенных Штатов. Последние обладают огромными финансовыми и политическими возможностями. При этом РФ является хорошим другом Китая, и поэтому он не откажет своему товарищу в помощи», — констатировали эксперты из КНР.

Власти Китая не будут молча наблюдать за провокациями Соединенных Штатов и других государств Запада в адрес России, считают журналисты. Они добавили, что в Пекине не намерены оставлять Москву лицом к лицу с НАТО, поэтому Китай придет на помощь России, если это потребуется.

Ранее контр-адмирал Владимир Захаров рассказал, как российский Черноморский флот может «дать по зубам» силам НАТО, если Запад решится на новые провокации в регионе. Он описал шаги, которые будут предприняты российскими моряками в случае повторного нарушения государственных границ иностранной морской техникой.