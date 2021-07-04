Сосновский: Степанову придется отыгрывать неудачу в «Яблоке» перед западными кураторами

Оппозиционер Олег Степанов в открытом письме к делегатам съезда партии «Яблоко» заявил, что у выдвинутого ими кандидата по 201 округу Москвы Глеба Туманова фактически нет перспектив на предстоящих выборах в Госдуму РФ. Активист отметил, что только он мог бы обеспечить преодоление пятипроцентного барьера. В комментарии сотруднику ФАН политолог Александр Сосновский отметил, что соратник Алексея Навального таким образом пытается оправдаться перед своими кураторами за потраченные средства на его провалившуюся пиар-кампанию, а депутатом ему не быть из-за его причастности к деятельности экстремистской организации.

«Мы с вами заинтересованы, чтобы в Государственной думе появились независимые от власти депутаты, которые поддерживают ценности свободы и демократии. <…> Так сложились, что сейчас я — единственный демократический кандидат в 201 округе, который может победить кандидата от власти», — написал Степанов на своей странице в Facebook.

Экс-координатор московского штаба Навального1 (является структурным подразделением ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включен в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ) выразил недоумение, что «Яблоко» делает ставку на советника председателя партии. По мнению Степанова, сотрудник аппарата «не пользуется узнаваемостью и не вел кампанию в данном столичном округе», поэтому это плохая новость для руководства политической силы. Активист считает, что без него «яблочникам» не стоит рассчитывать на успех.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей главный редактор интернет-издания World Economy Александр Сосновский приветствовал решение представителей партии «Яблоко», отказавшихся от сотрудничества с членом команды Навального. Он добавил, что, очевидно, там все еще остаются адекватные люди.

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«Радует, что «Яблоко» все-таки не до конца еще прогнило. Что касается господина Степанова, ему надо понять, что игра для него закончена. Не стоит ему пытаться воссоздать каким-то образом ликвидированные структуры Навального», — заявил эксперт.

Собеседник выразил надежду, что другие партии также не станут портить репутацию, связываясь с кем-либо из окружения осужденного оппозиционера. Напомним, Мосгорсуд удовлетворил иск столичной прокуратуры, признав ФБК (НКО, включенное в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и связанные с ним структуры экстремистскими организациями.

«Мне хочется надеяться, что в России достаточно здоровых политических сил, которые не станут принимать в свои ряды вот эти развалившиеся отрепья бывшего ФБК, запрещенного в нашей стране, и других организаций подобного рода», — сказал политолог.

Сосновский напомнил, что, помимо работы в признанных экстремистскими организациях, Степанов ранее отметился симпатией к нацистам. Он не исключил, что активист так же, как и Навальный, имеет неонационалистические убеждения. Главный редактор интернет-издания World Economy уверен, что зарубежные спонсоры команды Навального в последнее время активно поддерживали его, в том числе и финансово, и его предвыборную кампанию. Поэтому после отказа избиркома в открытии избирательного счета он пытается как-то выкрутиться. По мнению политолога, своим обращением к руководству «Яблока» он попросту перекладывает ответственность за свой провал в политике на них.

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«Обращение Степанова к представителям партии «Яблоко» — это попытка напомнить о себе и как-то оправдаться за средства, которые на него были потрачены. После того, как в России развалились экстремистские структуры Навального, он, по всей видимости, оставался под присмотром своих зарубежных кураторов, которые продолжали или продолжают каким-то образом его финансировать. Скорее всего, активисту теперь нужно отыгрывать эти расходы. На это стоит обратить внимание компетентным органам», — заключил Сосновский.

Ранее в интервью для ФАН политолог Сергей Карнаухов объяснил роль Олега Степанова в пропагандистской кампании Запада, направленной на дискредитацию выборов в Государственную думу РФ.

1 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.