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Иммунолог рассказал, почему вакцинация не защищает от черной плесени
Общество
Иммунолог рассказал, почему вакцинация не защищает от черной плесени
Федеральное агентство новостей  / 

Грибковые инфекции поражают пациентов с COVID-19 в разных странах. Первой страной, которая столкнулась с этой проблемой, стала Индия, где на фоне пандемии у многих переболевших развился мукормикоз, известный как черная плесень.

Как плесень влияет на организм человека? Защищает ли вакцина от плесени? Кто находится в зоне риска? На все эти вопросы ФАН ответил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Грибковые инфекции всегда вторичны, они поражают тех, у кого ослабленный иммунитет. То есть людей с ВИЧ, со СПИДом, а также людей, получающих иммунодепрессанты, например при лечении тяжелых аутоиммунных заболеваний, и людей с онкологией, которые проходят химиотерапию», — рассказал собеседник агентства.

Иммунолог рассказал, почему вакцинация не защищает от черной плесени
Global Look Press  / © Shaukat Ahmed

Иммунолог подчеркнул, что грибковые инфекции страшны только для тех, у кого ослаблен иммунитет. Организм тяжелобольного коронавирусом человека, который находится на грани гибели, может поразить еще и грибковая инфекция.

«Также грибки могут появиться в палатах с плохими условиями: грязь, сырость. Грибок проявляется как инфекция, на рентгене видны повреждения в легких, в кишечнике. Все зависит от формы. Вакцинация не защищает людей от грибка, она защищает от коронавируса, который может снизить иммунитет», — заявил Жемчугов.

Доктор медицинских наук добавил, что вакцинация защищает от грибковых инфекций, но не напрямую.

Ранее сотрудники Оксфордского университета заявили, что смешивание разных вакцин от коронавируса может способствовать более эффективной защите. Исследователи провели свою научную работу с использованием вакцин от коронавируса AstraZeneca и Pfizer.

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коронавирус иммунолог черная плесень
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