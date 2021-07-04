Переговоры в Женеве и прямая линия с премьером — что произошло в Ливии с 28 июня по 4 июля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии с 28 июня по 4 июля 2021 года.

Встречи в Женеве

С 28 июня по 2 июля в Швейцарии прошли заседания членов Форума политического диалога при поддержке ООН. Участники встречи обсуждали нерешенные вопросы, связанные с утверждением конституционной базы для проведения национальных выборов 24 декабря. Они сформировали комитет, чтобы прийти к единой точке зрения и попытаться преодолеть разрыв между различными предложениями.

Миссия ООН в своем заявлении от 3 июля признала провал встреч. Участники форума за пять дней дебатов не смогли приблизиться к консенсусу. Организация призвала ливийцев продолжить внутренние консультации для достижения компромисса.

Визит ливийской делегации в Марокко

В начале недели премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба во главе министерской делегации прибыл в Рабат с официальным визитом.

Политик провел переговоры с премьером, председателем парламента и главой МИД. Он обсудил укрепление двусторонних отношений в различных областях.

Министр нефти и газа Мухаммад Аун договорился со своим марокканским коллегой о сотрудничестве в сфере энергетики. Королевство закупит у Ливии нефтепродукты и газ в обмен на электроснабжение.

Прямая линия с премьер-министром

В субботу вечером, 3 июля, глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба в прямом эфире подвел итоги трех месяцев работы правительства и ответил на вопросы населения.

Политик указал на коррупцию в госорганах, особенно в секторе здравоохранения. Он успокоил граждан, сказав, что пособия на жену и детей выплатят в течение июля.

Премьер подчеркнул, что страна нуждается в развитии, инвестициях и строительстве. Он добавил, что правительство потратит около 50 млн динаров на избирательный процесс.

Дабиба в ходе прямой линии также заявил, что надеется на визит российского президента Владимира Путина в Ливию в ближайшее время.

Переговоры Салеха в Греции

В четверг, 1 июля, председатель Палаты представителей Агила Салех прибыл в Афины с официальным двухдневным визитом.

Он провел переговоры со своим греческим коллегой Константиносом Тасуласом. Стороны обсудили развитие ситуации в Ливии в частности и в регионе в целом.

На встрече с главой МИД Никосом Дендиасом председатель рассмотрел двусторонние отношения, совместную приверженность международному морскому праву. Они подтвердили поддержку мира и стабильности в Ливии и важности проведения президентских и парламентских выборов.

Визит Аль-Манфи на египетскую базу «3 июля»

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи в субботу, 3 июля, прибыл в Египет. Он поучаствовал в церемонии открытия военно-морской базы в районе Джарджуб.

Политик также посетил организованное по этому случаю авиашоу боевых самолетов. Вместе с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси и высокопоставленными гостями он осмотрел подразделения новой базы.

Бои в Аль-Аджиляте

В неспокойном городе на западе страны продолжается война между местными группировками. Поступают новые сообщения о погибших и раненых среди гражданского населения в ходе столкновений.

В четверг, 1 июля, во время перестрелки был убит трехлетний мальчик. Пользователи соцсетей также рассказали о смерти нескольких боевиков.

Подготовка к выборам 24 декабря

Глава Высшей национальной избирательной комиссии Имад ас-Саих в субботу, 3 июля, посетил информационный центр, чтобы осведомиться о подготовке к его открытию. Штаб предназначен для журналистов, которые будут освещать избирательный процесс, запланированный на декабрь.

В четверг Ас-Саих обсудил с делегацией Комитета по стратегическому обзору Миссии ООН возможности расширения сотрудничества в сфере проведения выборов и то, что достигла Комиссия в ходе подготовки к голосованию.

В воскресенье, 4 июля, ВИК дала старт первому этапу процесса, запустив систему регистрации избирателей. С сегодняшнего дня ведомство начнет принимать сообщения от граждан.

Проблемы электросети

В нескольких городах страны наблюдается проблема в предоставлении электричества.

Сирт из-за технических сбоев в пятницу остался без света.

Жители Аз-Завии во вторник, 29 июня, вышли на митинг из-за многочасовых отключений электроэнергии в домах.

Абд аль-Хамид Дабиба в тот же день провел встречу с советом директоров компании General Electricity Company of Libya (GECOL). Участники обсудили состояние электросети и причины, которые привели к ухудшению качества услуг.

Премьер-министр также подписал решение №164 о выплате надбавок техническим специалистам GECOL, которые ликвидируют неисправности на местах.

В последние дни собираются очереди на АЗС. Комитет по наблюдению за топливно-газовым кризисом объяснил, что это происходит из-за постоянных отключений электроэнергии на большинстве станций.

Экономика

C 28 июня по 1 июля в столице прошла выставка Icexpo. Ее цель — поддержать строительный рынок и помочь в развитии инфраструктуры в государстве. На площадке компании из нескольких стран представили новейшие технологии, инновации и опыт. Мероприятие направлено на создание возможностей партнерства между государственным и частным секторами.

В субботу, 3 июля, открылась другая выставка — Lecps Expo 2021. Торжественная церемония прошла в Триполи в присутствии государственного министра по коммуникациям и политическим вопросам. Мероприятие направлено на развитие сектора электронной коммерции. На панельных обсуждениях участники затронут платежные решения и технологии облачных вычислений.