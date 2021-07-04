«Боевики сразу угодили в засаду»: как армия ЦАР проверила спецоперацию в городе Малум

Бойцы Вооруженных сил ЦАР (FACA) одержали очередную победу над остатками боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) в префектуре Уака.

На этот раз им помогла отработанная тактика, которая заключалась в организации засады для радикалов на подходе к городу. Как сообщает командование национальной армии, бой произошел в небольшом городке Малум, который находится примерно в 56 километрах к западу от Бамбари.

Корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей рассказали, почему боевики нанесли удар именно в этом направлении, а главное — что стало итогом антитеррористической операции бойцов FACA.

Желанный кусочек земли

Город Малум находится в провинции Уака. Населенный пункт имеет стратегическое значение для жителей региона: через него проходят дороги из Байо и Атанго Бакари, расположенных западнее.

Ранее эти города фактически превратились в оплот бандитизма. Там располагались базы полевого командира Али Дарасса, лидера незаконного вооруженного формирования UPC, присоединившегося в конце 2020 — начале 2021 года к «Коалиции».

Контроль над Байо и Атанго Бакари обеспечивал радикалам оперативность и возможность быстрой перегруппировки войск.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

«После начала наступления правительственных сил потенциал боевиков сдулся. Тем не менее они регулярно пытаются прощупать окрестности вышеуказанных населенных пунктов, надеясь, что смогут, как когда-то, заставить бойцов FACA отступить быстрой атакой», — передают корреспонденты ФАН с места событий.

Однако сопротивление бандформирований захлебнулось после ряда успешных военных операций ВС ЦАР. Это обусловлено тем, что боеспособность правительственных сил значительно возросла после обучения центральноафриканских военнослужащих у российских инструкторов.

Теперь боевики вынуждены ограничиваться только короткими вылазками. В основном они атакуют мирных граждан республики и грабят деревни.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Эффект неожиданности

Несмотря на то, что радикалы уже не обладают былой мощью, они все равно в состоянии наносить значительный ущерб инфраструктуре и благосостоянию населения ЦАР.

В связи с этим национальная армия продолжает операцию по зачистке территорий. Местные военачальники провели ряд консультаций с российскими инструкторами и организовали засаду недалеко от Малума. В пятницу, 2 июля, бойцы FACA окружили разрозненные отряды боевиков Али Дарасса и открыли шквальный огонь.

Испуганные бандиты бежали, бросив в городе все снаряжение и технику. Однако некоторым из них скрыться не удалось. Центральноафриканские военнослужащие нейтрализовали восемь последователей Дарасса и не понесли каких-либо потерь.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

«Часть боевиков угодила сразу же в засаду, которая была организована заранее, благодаря вовремя полученным разведданным, другая — просто бежала. В кратком бою погибло порядка восьми сподвижников Али Дарасса. У правительственных сил потерь нет», — уточнили журналисты.

В префектуру наконец вернулась мирная жизнь, которую так долго ждали люди. Помимо прочего, эта территория является отличным плацдармом правительственных войск для дальнейших операций по зачистке районов от остатков бандформирований:

«Контроль над Уака позволяет в случае необходимости оперативно расширить пространство для маневров и быстро наносить удары по незаконным вооруженным группировкам в трех направлениях: север, северо-запад, запад».

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

С того времени, как подконтрольные экс-главе ЦАР Франсуа Бозизе боевики «Коалиции патриотов за перемены» потерпели поражение под столицей, они так и не смогли оправиться.

Ярким примером служит последняя крупная операция национальных вооруженных сил, когда бойцы FACA сначала отразили нападение бандитов на город Алиндао, а затем полностью зачистили его окрестности.