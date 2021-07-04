Кого ждать в финале: ФАН проанализировал игру полуфиналистов Евро-2020

Из 24 команд на чемпионате Европы по футболу остались только четыре сильнейшие команды, которые в ожесточенной борьбе совсем скоро будут выявлять лучшего из лучших. В погоню за чемпионским титулом на лондонский «Уэмбли» отправятся сборные Италии, Испании, Англии и, что удивительно, Дании, от которой особенно после неприятного инцидента с Кристианом Эриксеном высокого результата никто не ждал.

Главной сенсацией плей-офф можно смело назвать вылет действующего чемпиона мира — сборной Франции — на стадии 1/8 финала от команды Швейцарии, удивившей многих на этом Евро-2020. Болельщики и эксперты ждали в финале Киллина Мбаппе, Поля Погба, Антуана Гризманна и других французских суперзвезд, но непредсказуемости этого Евро можно только позавидовать.

ФАН уже традиционно рассказывает о предстоящих матчах плей-офф чемпионата Европы, разбирает по полочкам шансы той или иной команды.

Global Look Press / Petter Arvidson/Keystone Press Agency

6 июля

Италия — Испания. Лондон. 22:00 по московскому времени

В первом полуфинальном матче в споре за финал сойдутся две великие футбольные сборные — Италия, не проигрывающая уже на протяжении 32 матчей, и Испания, желающая спустя девять лет уже в новом составе вернуть себе чемпионский титул.

В последний раз сборные встречались 2 сентября 2017 года в отборочном турнире на чемпионат мира — 2018. Тогда испанцы праздновали разгромную победу над итальянцами — 3:0. Всего команды играли между собой 33 раза, из которых у Испании 10 побед, у Италии — 9, было также зафиксировано 14 ничейных результатов.

На прошлом чемпионате Европы в 2016 году обе сборные дошли до стадии плей-офф и встретились уже в 1/8 финала. При равной игре итальянцы сумели отправить в ворота испанцев два безответных мяча и выйти в 1/4 финала. Четвертьфинал стал последним матчем для сборной Италии на Евро-2016 — команда не выдержала натиска немцев и покинула турнир.

На этом Евро итальянцы настолько уверенно выглядят, что многие пророчат им победу в турнире. На групповом этапе подопечные Роберто Манчини одержали две разгромные победы над командами Турции — 3:0 и Швейцарии — 3:0, победили Уэльс неосновным составом — 1:0 и сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности. Матчи в плей-офф для итальянцев складываются куда труднее. В 1/8 финала итальянские футболисты избежали поражения от австрийцев только в дополнительное время со счетом 2:1. В четвертьфинале сборная Италии играла не с кем иным, как с командой Бельгии, возглавляющей мировой рейтинг ФИФА, но успела управиться в основное время — 2:1.

Global Look Press / Jonathan Moscrop via www.imago-i/www.imago-images.de

Испанцы, напротив, на групповом этапе Евро-2020 были совсем не убедительны и рисковали остаться за бортом плей-офф чемпионата. В стартовом матче сборная Испании провела невыразительный, безголевой матч с командой Швеции 0:0, а во второй игре потеряла очки с поляками — 1:1. Для выхода в 1/8 финала Красной фурии требовалась победа в заключительном матче группового этапа против словаков, что они блестяще сделали — 5:0.

В матчах плей-офф испанцы, что называется, находились на краю пропасти. В 1/8 финала Испания только в дополнительное время победила Хорватию. В четвертьфинале команды Испании и Швейцарии устроили настоящий триллер, не сумев определить победителя за 130 минут. В серии послематчевых пенальти, когда все изначально складывалось в пользу соперников, многие испанские болельщики уже успели попрощаться с Евро, но несколько подряд ошибок швейцарских футболистов подарили Испании проход в полуфинал.

В этом противостоянии более стабильными выглядят итальянцы. С реализацией у них лучше, да и грубых оплошностей в обороне они не допускают. Букмекеры явного фаворита не называют, но, по их мнению, шансов на финал все же больше у команды Италии. Проход испанцев оценивается коэффициентом 2,15, итальянцев — 1,70.

Прогноз ФАН: победа сборной Италии

Global Look Press / via www.imago-images.de/www.imago-images.de

7 июля

Англия — Дания. Лондон. 22:00 по московскому времени

Во втором полуфинале биться за финал предстоит командам Англии и Далии. И если англичане еще перед Евро-2020 считались главным претендентом на чемпионство, то датчане, дошедшие до стадии 1/2 финала чемпионата Европы в четвертый раз в своей истории, уже сотворили большую сенсацию.

Всего команды встречались 23 раза. Нетрудно догадаться, что статистика на стороне родоначальников футбола. Англичане одержали 13 побед, датчане — только 5. Также в истории противостояния было пять ничейных результатов. В последний раз команды между собой играли в Лиге наций УЕФА 14 октября 2020 года, тогда сильнее оказались скандинавы — 1:0. На чемпионатах Европы команды в последний раз пересекались в далеком 1992 году — матч завершился нулевой ничьей.

На этом чемпионате англичане выступали не так убедительно, как хотелось бы их болельщикам. От сборной Англии ждали фееричного футбола с самых первых матчей Евро-2020, но по итогу на групповом этапе очки подопечным Гарета Саутгейта приходилось вымучивать. За три матча сборная Англии смогла забить только два гола: один — хорватам и один — чехам. Помогла англичанам оборона, которая за этот турнир не пропустила еще ни одного мяча. В плей-офф Харри Кейн и остальные английские футболисты немного раскочегарились — со счетом 2:0 выбили нестабильную, но амбициозную сборную Германии, а в четвертьфинале не оставили ни малейшего шанса украинцам — 4:0.

Датчане начали Евро-2020 очень тяжело. На 44-й минуте стартовой встречи с финнами у сборной Дании случилась непредвиденная, чудовищная трагедия — остановилось сердце у одного из игроков — Кристиана Эриксена. Встречу изначально хотели перенести, но Эриксен, пришедший в сознание в больнице, попросил своих товарищей доиграть матч. Сломленная горем команда Дании со счетом 1:0 уступила аутсайдерам группы — финнам. Во втором матче против бельгийцев датчане давили соперника, но все же уступили — 1:2. К заключительной игре группового этапа против россиян команда Дании подходила с нулем очков, занимая последнее место в группе. Уверенность датчан принесла им разгромную победу со счетом 4:1 над российской командой и путевку в плей-офф Евро-2020.

Global Look Press / Revierfoto/Keystone Press Agency

В 1/8 финала датчане катком прошлись по сборной Уэльса — 4:0, а в четвертьфинале оказались сильнее чехов — 2:1.

Конечно, в этой паре фаворит очевиден. Датчанам придется очень постараться, чтобы, наконец, стать первой и, возможно, единственной сборной на этом турнире, кому удастся взломать почти эталонную оборону команды Англии.

Букмекеры уверены в победе сборной Англии. Коэффициент на проход в финал англичан составляет всего 1,33, а на проход датчан — 3,30.

Прогноз ФАН: победа сборной Англии

Финальный матч чемпионата Европы-2020 пройдет в Лондоне 11 июля в 22:00 по московскому времени. Матча за 3-е место не предусмотрено — две команды, проигравшие в полуфинале, станут обладателями бронзовых наград турнира.

Ранее спортивной комментатор Дмитрий Губерниев жестко раскритиковал сборную Украины после четвертьфинала с англичанами. Он высказал мнение, что таких матчей на стадии 1/4 финала быть нигде не должно.