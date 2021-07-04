Звезду «Бриджертонов» Фиби Дайневор заметили на публике с комиком Питом Дэвидсоном

Лондон, 4 июля. Звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор вышла в свет с комиком Питом Дэвидсоном. Знаменитости впервые появились на публике как пара.

Слухи о романе звезд появились еще в марте, когда поклонники заметили, что актриса и комик носят одинаковые подвески с буквами PD (у звезд совпадают инициалы на английском языке — Pete Davidson и Phoebe Dynevor). Теперь же Дайневор и Дэвидсон фактически подтвердили отношения, посетив вместе Уимблдонский турнир.

Пару заметили на трибунах, при этом знаменитости явно вели себя как влюбленные. Они обнимались, целовались, смеялись и, похоже, хорошо проводили время в компании друг друга.

Друзья Дэвидсона рассказывали, что он воспылал чувствами к Дайневор во время просмотра «Бриджертонов». Комик называл британскую актрису «чертовски горячей». Отношениям пары не помешало проживание в разных странах.

«Он запоем смотрел шоу и чувствовал, что его судьба — встретиться с ней», — цитирует The Mirror приятеля Дэвидсона.

Стриминговый сервис Netflix собирается выпустить спин-офф сериала «Бриджертоны». В центре событий нового проекта окажется молодая королева Шарлотта.