Прокуратура Ставрополя проверит сообщение об избиении ребенка в частном детсаду

Ставрополь, 4 июля. Мать полуторагодовалого ребенка заявила, что ее сына избили в частном детском саду.

Полуторагодовалый ребенок попал в больницу после посещения частного детсада на Пригородной улице — об этом сообщила мать мальчика. По словам женщины, ребенок ходил в детское учреждение меньше месяца, но успел получить несколько травм и ссадин.

Нянечка рассказала маме пострадавшего, что к избиению причастен супруг воспитательницы. Мужчина издевался над теми детьми, которые не умеют разговаривать. Женщина тут же обратилась в прокуратуру. В настоящее время ребенка обследуют медики.

В надзорном ведомстве начали проверку по факту происшествия. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

В субботу украинец обстрелял с балкона детсад в Петербурге.