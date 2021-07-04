Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 17:40
17:40
Новороссия
Донбасс сегодня: солдаты Киева увиливают от службы в ООС, ВСУ грабят мирных жителей
17:37
Армия
Американские военные перебросили на Украину партию устаревших бронемашин LAV-AT
17:37
Наука
Израильские ученые создали накопитель информации толщиной в два атома
17:36
Общество
Более 300 выпускников медвузов отправятся работать в муниципалитеты Среднего Урала
17:35
Наука
Ученые представили технологию для размножения роботов
17:34
Общество
Голландец описал реакцию соотечественников на футболку с надписью «СССР»
17:33
Происшествия
Стали известны имена погибшей и пострадавшей при наводнении в Куйбышеве
17:30
Общество
Худрука «Ромэна» Николая Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище
17:30
Весь мир
Спасти рядового «попаданца»: как помогают аргентинцам, застрявшим за границей из-за пандемии
17:28
Происшествия
В результате мощных ливней в Крыму погибла женщина, затоплены десятки домов
Все новости

Прокуратура Ставрополя проверит сообщение об избиении ребенка в частном детсаду
Происшествия
Прокуратура Ставрополя проверит сообщение об избиении ребенка в частном детсаду
Пресс-служба Калининского района

Ставрополь, 4 июля. Мать полуторагодовалого ребенка заявила, что ее сына избили в частном детском саду.

Полуторагодовалый ребенок попал в больницу после посещения частного детсада на Пригородной улице — об этом сообщила мать мальчика. По словам женщины, ребенок ходил в детское учреждение меньше месяца, но успел получить несколько травм и ссадин.

Нянечка рассказала маме пострадавшего, что к избиению причастен супруг воспитательницы. Мужчина издевался над теми детьми, которые не умеют разговаривать. Женщина тут же обратилась в прокуратуру. В настоящее время ребенка обследуют медики.

В надзорном ведомстве начали проверку по факту происшествия. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

В субботу украинец обстрелял с балкона детсад в Петербурге.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Прокуратура Ставрополя проверит сообщение об избиении ребенка в частном детсаду
ставрополь избиение детский сад
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru