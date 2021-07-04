В Иркутской области два человека погибли в ДТП с большегрузом

Иркутск, 4 июля. Жизни двух человек унесла авария на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» вблизи села Биликтуй. Автомобиль Toyota столкнулся с большегрузом, движущимся во встречном направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия 25-летний водитель и 34-летняя пассажирка легковушки получили несовместимые с жизнью травмы. сообщает пресс-служба УГИБДД по Иркутской области.
Как выяснили автоинспекторы, молодой человек управлял иномаркой без водительских прав. За это он неоднократно привлекался к административной ответственности.
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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