Постапокалиптический сериал «Нарт» в жанре киберпанк снимут в Карачаево-Черкесии

Черкесск, 4 июля. Продюсер Ренат Хатуаев рассказал, что готовит новый сериал в жанре киберпанка под названием «Нарт». В основу сценария лягут сказания народов Кавказа — нартский эпос.

Постапокалиптический проект снимут на территории Карачаево-Черкесии. По словам Хатуаева, материал для создания веб-сериала выбран неслучайно. Продюсер объяснил, что нартский эпос является точкой соприкосновения для многонационального народа Кавказа. Именно сказания объединяют людей, которые исповедуют разные религии и говорят на разных языках.

«Мы снимем постапокалиптический сериал «Нарт» в жанре киберпанк. Это первый такой проект в России, в формате кино о нартах никогда не рассказывалось», — цитирует Рената Хатуаева ТАСС.

По сюжету, киборг «27-й» попадает на Кавказ, где сталкивается с проблемами людей. Он решает стать защитником человеческого рода. Жители придумывают ему имя – Нарт, и слагают про него легенды. От народа к народу сказания о необычном киборге меняются, однако во всех рассказах Нарта неизменно почитают.

Тем временем, в Иране продолжаются съемки исторического сериала «Салман Фарси» о жизни одного из последователей пророка Мухаммеда. Сюжет будет разбит на 50 серий, разделенных на три сезона, каждый из которых посвящен определенному этапу в иранской истории середины I века н.э.