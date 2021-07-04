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Постапокалиптический сериал «Нарт» в жанре киберпанк снимут в Карачаево-Черкесии
Общество
Постапокалиптический сериал «Нарт» в жанре киберпанк снимут в Карачаево-Черкесии
wikipedia.org  /  Farniev Konstantin /CC BY-SA 3.0 Владимир Шеляпин

Черкесск, 4 июля. Продюсер Ренат Хатуаев рассказал, что готовит новый сериал в жанре киберпанка под названием «Нарт». В основу сценария лягут сказания народов Кавказа — нартский эпос.

Постапокалиптический проект снимут на территории Карачаево-Черкесии. По словам Хатуаева, материал для создания веб-сериала выбран неслучайно. Продюсер объяснил, что нартский эпос является точкой соприкосновения для многонационального народа Кавказа. Именно сказания объединяют людей, которые исповедуют разные религии и говорят на разных языках.

«Мы снимем постапокалиптический сериал «Нарт» в жанре киберпанк. Это первый такой проект в России, в формате кино о нартах никогда не рассказывалось», — цитирует Рената Хатуаева ТАСС.

По сюжету, киборг «27-й» попадает на Кавказ, где сталкивается с проблемами людей. Он решает стать защитником человеческого рода. Жители придумывают ему имя – Нарт, и слагают про него легенды. От народа к народу сказания о необычном киборге меняются, однако во всех рассказах Нарта неизменно почитают.

Тем временем, в Иране продолжаются съемки исторического сериала «Салман Фарси» о жизни одного из последователей пророка Мухаммеда. Сюжет будет разбит на 50 серий, разделенных на три сезона, каждый из которых посвящен определенному этапу в иранской истории середины I века н.э.

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