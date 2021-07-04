ФАН выяснил, как увлечение растениями-хищниками может спасти планету

Выставка плотоядных растений отрылась в тульском экзотариуме. Здесь представлено более 70 видов «зеленых хищников». Их привез в Тулу самый известный в России заводчик таких необычных растений Сергей Куницын. Флорист рассказал ФАН, как подобное увлечение воспитывает в человеке лучшие качества, а само хобби может перерасти в глобальное движение против загрязнения окружающей среды.

«Когда я был маленьким, я очень сильно увлекался природой, обожал хищников. В школе один из первых докладов посвятил этой теме. Люблю природу, любою путешествовать, ходить в леса. В какой-то момент задумался, что дома никогда не было своего растения. Думал, что нужно что-то завести, чтобы произвело впечатление. Банальный кактус не хотелось. Потом случайно увидел венерину мухоловку», — рассказал ФАН об отправной точке своего увлечения Сергей Куницын.

Постепенное знакомство с растениями-хищниками все больше удивляло и восхищало. Изучение плотоядных цветов поразило флориста.

«Насекомоядные уникальны и способами охоты, и красотой, и повадками. Кто бы мог подумать, что можно, изучая процесс, делать изобретения. Венерина мухоловка могла стать прототипом капкана, саррацения — биоурной. У каждого хищного растения есть приспособления по окраске, которые одурманивают, обманывают, чтобы шансы на поимку насекомого реализовались. Специальные волоски, захлопывающие капканы венериной мухоловки, волоски на саррацении, которые приводят в движение внутреннюю жидкость. Это инженерные решения для конкретной задачи. Они уникальны, и этим интересны», — говорит Сергей Куницын о технических открытиях в мире растений.

Для человека хищники из мира флоры безопасны. Даже наоборот, они приносят максимум пользы в совершенно разных сферах. И если медицинский аспект хорошо изучен, то психологический, возможно, не так знаком. Но может быть интересен и полезен.

«Из венериной мухоловки получают лекарство от рака, из росянки — от кашля, саррацения лечит психические расстройства и алкоголизм, непентес используется как успокоительное и лекарство от запора. Еще, когда я немного узнал про насекомоядных, понял, что их можно не просто содержать дома, но и избавляться от комплексов. Я попробовал погулять по улице с горшочком венериной мухоловки. Не познакомиться с девушкой в таком случае просто нереально», — с улыбкой рассказывает Сергей Куницын.

фото Татьяны Шаньшиной /

По мнению флориста, насекомоядные растения способствуют развитию множества качеств. Своей уникальностью они дают возможность их владельцу пробудить внутренние резервы.

«Самое главное — полюбить их естественную суть и полюбить их необычность. Они как произведение искусства, но только в дикой природе. Им нет аналогов. Эти растения для дома просто потрясающие по энергетике. Усиливаются лучшие врожденные качества, появится уверенность, желание ставить цели и добиваться их. Отталкиваясь от своего собственного увлечения, я стал изучать тонкости ухода, стал усиливать знания по химии, биологии, географии и в других науках. Я столько всего интересного извлекаю из этого увлечения. Появляется еще более ценный опыт, которым я могу поделиться», — рассказывает в беседе с ФАН Сергей Куницын.

Для роста насекомоядным необходим фотосинтез, отмечает флорист. А добавки в виде насекомых необходимы в период активного летнего роста, при этом важно помнить меру при кормлении.

«В России обитают жирянки, росянки, пузырчатки. Нашему климату лучше подходят зимующие североамериканские виды. Саррацении, венерины мухоловки обитают на таких же болотах, как у нас в России. Но только климат в Северной Америке потеплее. Если сделать укрытия для растений на зиму, то они выживут. Я проводил такие эксперименты», — делится опытом специалист.

фото Татьяны Шаньшиной /

Знание о растениях-хищниках и увлечение ими, изучение особенностей роста и развития, наталкивают на мысли об окружающей среде. Ведь риск гибели редких представителей насекомоядных существует.

«В России появляются коллекционеры, любители. Кто-то выращивает растения в своих питомниках, начиная с обычной теплицы на балконе. Но пока нет ни одного профессионального хозяйства по выращивания насекомоядных в России. Чем больше будет коллекционеров, тем быстрее появятся питомники. Это ведь потрясающее хобби для детей. За счет создания увлечения, мы сохраняем растения на планете. Мы более нравственно относимся проблеме загрязнения планеты. С этим увлечением спасаются редкие виды по всему миру. Когда люди понимают ценность редких видов, они начинают бороться с неправильным поведением людей в природной экосистеме, борются с загрязнением окружающей среды, осушением болот, с неправильной торфодобычей», — говорит Сергей Куницын о фундаментальной составляющей своего увлечения.

Главный вывод, считает флорист, любить природу, понимать, знать и помогать тому, чтобы планета очищалась. Через увлечение насекомоядными, как самыми редкими растениями, человек может вернуть защиту природе, спасти не только растения-хищники, но и вымирающие виды животных.

Жителям России ранее рассказали о правилах ухаживания за растениями в жару. Прежде всего в такие климатические условия садоводам нужно притемнить часть своего участка. Для этого можно приобрести в специализированных магазинах сетку с крупными или мелкими ячейками.