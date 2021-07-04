В Иране начался дефицит бензина на автозаправочных станциях

Тегеран, 4 июля. Население некоторых городов Ирана столкнулось с дефицитом бензина, что вызвало многочасовые очереди автомобилей на заправках. Об этом сообщает иранское оппозиционное издание Iran International.

По словам представителя Национальной ассоциации дальнобойщиков Ахмада Карими, причиной проблемы стало недовольство водителей автоцистерн тарифами и регулярными задержками денежных выплат.

«Дальнобойщики протестовали из-за нехватки средств к существованию, но никто не обращал на них внимания», — заявил он.

Недостаток топлива начал ощущаться с 28 июня, после недельной забастовки иранских нефтяников из-за недостаточной оплаты труда, однако, как сообщил глава Объединения владельцев АЗС Хомейун Салехи, пока что причиной является не дефицит самого горючего, а лишь проблемы его транспортировки.

По его словам, по сравнению с прочими грузоперевозками, оплата услуг водителей автоцистерн ощутимо ниже и является недостаточной для окупаемости бизнеса. Это вынуждает владельцев менять сферу деятельности и переделывать свою технику для выполнения иных работ, доход от которых иногда вдвое выше, чем от транспортировки топлива.

صف طولانی خودروها در جایگاه‌های سوخت در مهاباد

نبود بنزین در جایگاه‌ها به دلیل اعتصاب رانندگان نفتکش‌ها نسبت به وضعیت معیشتی خود و پایین بودن کرایه حمل سوخت اعلام شده است.#اعتصابات_سراسری #ایران pic.twitter.com/NOlYT6GpVy — تلویزیون ایران آزادی (@IranAzad_TV) July 2, 2021

Как пояснил Салехи, цена за работу дальнобойщиков рассчитывается на основе дальности перевозки и массы груза, поэтому транспортировка относительно легкого бензина по действующим ставкам попросту невыгодна.

Он добавил, что Министерство нефти Ирана должно было увеличить тариф на работу бензовозов и добиться паритета со ставкой конечных организаций по оплате транспортировки топлива. Однако это условие не было выполнено, отдел планирования государственного ведомства согласился поднять цены лишь на 50% от требуемой величины.

اعتصاب کامیون‌داران و ادامه اعتصاب کارگران شرکت نفت؛ جایگاه‌داران سوخت تجمع می‌کنند :

در حالی که اعتصاب کارگران پیمانی صنعت نفت #ایران در شهرهای مختلف برای یازدهمین روز ادامه یافت، شمار دیگری از کامیون‌داران و رانندگان کامیون‌های نفتکش نیز به این اعتصاب پیوستند؛#اعتصابات_سراسری pic.twitter.com/3QztsQuWfu — Azadeh Khorasani???????? (@AzadehKhorasan) July 3, 2021

Салехи заявил, что проблема транспортировки топлива вынудила владельцев АЗС сократить продажи горючего, так как каждая станция должна постоянно располагать резервом в 2500–3000 литров бензина.

Ассоциация дальнобойщиков и водителей Ирана в своем заявлении, опубликованном в четверг, поддержала общенациональные протесты нефтяников, и призвала всех трудящихся, столкнувшихся с подобными проблемами, присоединиться к демонстрациям.

پیام همبستگی رانندگان حمل و نقل جاده‌ای از اعتصاب کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمی

اعتصاب سراسری کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمی در اعتراض به دستمزد پایین و شرایط سخت ‌و طاقت فرسای کاری معیشتی#اتحادیه #کامیونداران #شرکت #كارگران #نفتگران #رانندگان #پتروشیمی #خبر #خبرفوری pic.twitter.com/hWacWYxNB5 — اتحاديه تشكل هاي كاميونداران و رانندگان سراسرايران (@far_ettehadie) July 1, 2021

Помимо этого, в провинции Зенджан владельцы грузовиков объявили забастовку из-за высоких цен на топливо и запасные части для техники.

В то же время официальные лица и СМИ страны проблему нехватки топлива в ряде регионов никак не прокомментировали.

Напомним, что с середины июня в Иране продолжаются массовые протесты рабочих нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий против низкой заработной платы и тяжелых условий труда. Основной причиной названа высокая инфляция из-за санкций США, а также последствия пандемии COVID-19.

Впоследствии в ряде городов к забастовкам присоединились и работники других сфер деятельности. Иранские чиновники и члены парламента призвали к проведению подробного расследования причин недовольства населения. Силовые структуры страны не предпринимали каких-либо действий против митингующих.