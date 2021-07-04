В Москве простились с народным артистом России Николаем Сличенко

Проститься с народным артистом пришли родные, друзья, коллеги и поклонники. В холле разместили портреты Николая Сличенко, в зале играла цыганская музыка, а гроб из здания вынесли под аплодисменты и крики «Браво». В Московском музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн» Николай Сличенко проработал художественным руководителем более 40 лет.

Актер скончался 2 июля на 87-м году жизни. Причина смерти пока не разглашается.

Соболезнования семье актера выразил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Николай Алексеевич был ярким и неординарным человеком, посвятившим свою жизнь служению искусству. А артисты «Ромэна» предложили присвоить театру имя почившего художественного руководителя.

Николай Сличенко — советский и российский актер, театральный режиссер, народный артист СССР. Он сыграл более 60 ролей в театре, а также снялся в фильмах «Свадьба в Малиновке», «Мы — цыгане», «Военно-полевой романс» и многих других.