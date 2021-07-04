Вывод войск США из Афганистана создает новый очаг напряженности в мире

Отношение к присутствию армии США и союзных им войск в Афганистане в составе Международной коалиции со всеми их трагическими ошибками и военными преступлениями может быть неоднозначным.

Нельзя не признать тот факт, что эта хорошо вооруженная и организованная боевая машина поддерживает некоторую стабильность на «обслуживаемой территории». Это проявляется хотя бы в рамках режима обеспечения собственной безопасности — путем защиты имеющейся инфраструктуры и превентивного нанесения ударов по целям, способным причинить ущерб защищаемым объектам.

И вот, спустя почти 20 лет американские войска покидают Афганистан.

После нескольких громких заявлений, сделанных предыдущими президентами США о планируемом выводе воинской группировки из региона, он наконец-то начался.

army.mil / US Army

Контингенты нескольких государств, входивших в состав коалиции, уже покинули страну. В частности, о полном выводе своих подразделений заявили Германия и Норвегия.

Об этом заявляют и США. Так, официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что вывод войск будет завершен досрочно — уже в августе. По первоначальному плану, американцы должны были уйти с афганской земли до 11 сентября 2021 года — к годовщине терактов в Нью-Йорке.

И что интересно: массовый вывод войск коалиции из Афганистана начался еще в 2013 году, когда впервые было заявлено о достижении целей операции «Несокрушимая свобода».

К концу 2014-го в стране остались только подразделения США, остальные были возвращены к местам постоянной дислокации на родные базы. И с этого момента ситуация в стране резко начала ухудшаться: силы движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) активизировали наступление и постепенно стали возвращать ранее утраченные ранее позиции.

twitter.com / @BhitanniKhannn

Помимо них в расшатывании ситуации приняли участие и представители так называемого «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Они обратили свое оружие на все остальные стороны конфликта: сражались как с правительственными войсками Афганистана, так и с талибами.

В этих условиях, сохраняя интерес к присутствию в Афганистане, США и ряд стран НАТО приняли участие в операции «Решительная поддержка», суть которой заключалась в переходе от непосредственных боевых действий к инструкторско-методической работе с правительственными войсками.

На тот момент, очевидно, такое решение еще позволяло оставаться в рамках концепции «эффективность — стоимость», которая определяла смысл присутствия коалиции в Афганистане.

kam.lt / Ministry of National Defence Republic of Lithuania

В 2012 году Международные силы содействия безопасности были представлены внушительным контингентом из 50 стран (в том числе 28 участниц Североатлантического альянса) численностью порядка 130 тысяч человек. После перехода к фактически небоевой операции «Решительная поддержка» численность группировки коалиции не превышала 17 тысяч военнослужащих из 36 стран.

Предполагалось, что этих сил будет достаточно, чтобы проводить обучение сотрудников местных правоохранительных органов и армии, а также оборонять значимые для Международных сил объекты.

Но правда жизни оказалась более горькой, чем предполагали планировщики Пентагона и Брюсселя.

kam.lt / Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Спустя два года правительство Афганистана контролировало всего лишь половину территории страны. Провал был очевиден, поиски путей выхода из сложившейся ситуации не увенчались успехом. Даже попытки Вашингтона приступить к мирному урегулированию конфликта непосредственно с представителями движения «Талибан» ощутимых результатов не дали.

Широко разрекламированное «мирное соглашение», подписанное в феврале 2020 года, обязывающее талибов прекратить террористическую и военную деятельность, а коалицию вывести свои войска из Афганистана, было нарушено практически сразу.

«Талибан» не спешил выполнять взятые на себя обязательства. После недолгого затишья боевики принялись за старое с прежним усердием.

twitter.com / @BhitanniKhannn

Провал договоренностей отчетливо продемонстрировал катастрофическое ухудшение ситуации, контролировать которую Международная коалиция уже не могла. Какое-то время ее руководство искало выход, чтобы сохранить лицо, оно предпринимало тщетные попытки возобновить переговоры с талибами.

Радикальные исламисты уже почувствовали свою силу и слабость врага, а поэтому останавливаться не собирались — по всей территории Афганистана «Талибан» захватывал новые населенные пункты и уезды. Пьянящее чувство близкой победы уже не могло остановить афганских моджахедов.

В итоге решение США бежать из региона принималось безотносительно «сохранения лица» — было уже не до этого. По сути, своим поспешным уходом Вашингтон признал поражение в войне, в очередной раз доказав всему миру, что Афганистан завоевать невозможно.

kam.lt / Ministry of National Defence Republic of Lithuania

А что теперь? Талибы идут победным маршем по стране, принимая в свои ряды сдающихся им на милость целые воинские части правительственных сил. Вскоре вся афганская территория снова окажется под влиянием радикальных религиозных идей, отрицающих достижения человечества, ввергающих страну в дремучее средневековье.

Все это, вне всякого сомнения, обязательно приведет к появлению очередного «осиного гнезда», в котором будут «роиться» люди, чье сознание затуманят примитивные постулаты радикальных течений. Они будут готовы выплеснуть все свое накопившееся зло на соседние государства, еще не утратившие цивилизованность, гражданское право и благосостояние.

flickr.com / ResoluteSupportMedia / CC BY 2.0

США умывают руки. За все время своего присутствия в Афганистане это государство ни на шаг не приблизилось к достижению поставленных целей. Более того, сейчас оно фактически дарит талибам и другим сторонам конфликта военную инфраструктуру и боевую технику, остающуюся после своего бегства. Все это пойдет на укрепление террористов, что вызовет последующий рост угроз всем без исключения прилегающим государствам.

Фактически Соединенные Штаты подарили всем новый очаг напряженности, гасить который, по сути, некому. Еще один пазл в огромную карту мира, которая в последние годы трещит по швам, испытывая масштабный передел структуры существующего порядка, порождая новую архитектуру глобального мироустройства.

1 Организация запрещена на территории РФ.