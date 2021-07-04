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Подозреваемый в убийстве вдовы самарского банкира не выходит на связь

  /   Обновлено: 04 июля 2021 15:57
Происшествия
Подозреваемый в убийстве вдовы самарского банкира не выходит на связь
pxhere.com

Самара, 4 июля. Супруг погибшей Екатерины С. из Самары не выходит на связь со следствием, несмотря на то, что ночью появляется в мессенджерах.

Как стало известно ФАН, погибшая Екатерина вернула девичью фамилию, когда выходила замуж во второй раз.

Перед свадьбой 44-летний жених имел большие долги перед банком и даже был занесен в стоп-лист. После бракосочетания ему удалось погасить все кредиты и даже открыть свой бизнес. За ним числится похоронное бюро «Память». Известно, что 44-летний мужчина успел обзавестись новым автомобилем Mercedes 2020 года выпуска.

Женщина была убита тупым предметом в жилом доме на Садовой улице в Ленинском районе. Перед смертью вдовы самарского банкира гражданин опубликовал видео в социальных сетях.

На кадрах он признается, что они вместе с родственниками погибшей заплатили судьям 15 млн рублей в обмен на оправдательный приговор. После публикации Екатерина вылетела из Краснодара в Самару, где и была убита. СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.

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суд девушка убита
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