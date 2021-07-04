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Казанские врачи успешно прооперировали 19-летнюю студентку из Татарстана

  /   Обновлено: 04 июля 2021 15:53
Общество
Казанские врачи успешно прооперировали 19-летнюю студентку из Татарстана
pixabay.com

Казань, 4 июля. Хирурги Республиканской клинической больницы успешно удалили опухоль в легких 19-летней студентке из Татарстана, сообщили в пресс-службе РКБ.

Девушке диагностировали пневмонию еще в 2018 году. После окончания лечения на легких пациентки остался рубец. Через год жительница Татарстана снова заболела, на этот раз ее беспокоили кашель с кровью и высокая температура. Ее снова вылечили и отпустили. Спустя несколько месяцев девушку опять стали беспокоить проблемы со здоровьем, симптоматика подходила под коронавирус. Студентка прошла лечение, снова начала чувствовать запахи и вкусы, однако кашель не прошел.

Девушка самостоятельно отправилась на КТ, где у нее обнаружили опухоль в легком. Образование оказалось доброкачественным, и хирургам удалось успешно удалить его с частью легкого. Уже через несколько дней девушка благополучно выписалась из больницы.

Хирурги Архангельской областной клинической больницы спасли мужчину с серьезнейшим переломом позвоночника. Пациент получил сложное смещение комплекса шейных позвонков и головы, однако специалистам вернуть мужчине способность двигаться.

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