Казанские врачи успешно прооперировали 19-летнюю студентку из Татарстана

Казань, 4 июля. Хирурги Республиканской клинической больницы успешно удалили опухоль в легких 19-летней студентке из Татарстана, сообщили в пресс-службе РКБ.

Девушке диагностировали пневмонию еще в 2018 году. После окончания лечения на легких пациентки остался рубец. Через год жительница Татарстана снова заболела, на этот раз ее беспокоили кашель с кровью и высокая температура. Ее снова вылечили и отпустили. Спустя несколько месяцев девушку опять стали беспокоить проблемы со здоровьем, симптоматика подходила под коронавирус. Студентка прошла лечение, снова начала чувствовать запахи и вкусы, однако кашель не прошел.

Девушка самостоятельно отправилась на КТ, где у нее обнаружили опухоль в легком. Образование оказалось доброкачественным, и хирургам удалось успешно удалить его с частью легкого. Уже через несколько дней девушка благополучно выписалась из больницы.

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