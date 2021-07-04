Блогер рассказала, как отличить на пляже русскую женщину от иностранки

Москва, 4 июля. Российская туристка рассказала, как отличить соотечественниц от иностранок на заграничных пляжах. Она перечислила приметы, по которым можно узнать женщин из России.

Российская женщина готовится к пляжному сезону заранее, приводя «в порядок» ногти, кожу, волосы. Обязателен поход на эпиляцию, маникюр и педикюр, русской даме важно, как она выглядит в любое время. Одежда для пляжа выбирается не менее тщательно.

«Иностранки не столь щепетильны. Они думают лишь о собственном комфорте, а визуальная сторона вопроса их не заботит», — пишет блогер на своем канале «В отпуск за 3 копейки» на платформе «Яндекс.Дзен».

На пляже русскую даму можно вычислить по наличию украшений и аромату духов. Иностранки предпочитают чистую кожу и солнцезащитный крем. Который россиянки игнорируют, поэтому частенько обгорают — это еще одна неочевидная примета русской дамы. Соотечественницы предпочитают крема после загара, пренебрегая защитой от солнечных лучей.

Россиянки едут за границу не только отдохнуть, но и показать себя со всех сторон, поэтому зачастую на пляжах можно наблюдать дам в брендовой одежде или аксессуарах.

«Если уж мы берем с собой, допустим, кепку, то непременно с наименованием известного бренда. Уж сколько «DG» мелькает на пляже, не передать», — признается российская туристка.

Иностранные барышни предпочитают не покупать такие предметы гардероба, считая это чем-то дешевым.

Блогер отметила, что у россиянок часто на лице написаны все эмоции, и смотрят они оценивающе. Туристки из России чаще других посетительниц пляжа оказываются чем-то недовольными. Иностранкам такое поведение несвойственно, они довольствуются более простым отдыхом — греются на солнышке в шезлонге подальше от толпы людей.

Другая российская туристка рассказала, во сколько ей обошелся отдых на греческом курорте. Она подробно расписала, сколько ее семья потратила на проживание, питание и впечатления.