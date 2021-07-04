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Россиянам рассказали о вакцинации от гриппа во время COVID-19
Общество
Россиянам рассказали о вакцинации от гриппа во время COVID-19
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Москва, 4 июля. Примерный план вакцинации населения России от гриппа во время пандемии коронавируса перечислили источники в мэрии Москвы и на фармрынке.

На сегодняшний день примерные сроки начала прививочной кампании от гриппа в России еще неизвестны. При этом информации о ее отмене пока что не поступало, пишет РБК.

На протяжении последних нескольких лет вакцинация от гриппа в России начиналась в сентябре. Согласно предварительной информации, в этом году прививочная кампания стартует в положенный ей срок. Однако в данный момент в стране ведется активная борьба с коронавирусом, потому система здравоохранения бросила все силы на пандемию. В связи с этим, по мнению источника издания, в прививочной кампании от гриппа могут быть небольшие коррективы.

Тяжесть протекания болезни является ключевым отличием течения COVID-19 у прошедших вакцинацию и тех, кто не делал прививку. По словам иммунолога, генерального директора компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидата медицинских наук Николая Крючкова, у привитых пациентов почти на 100% реже встречается тяжелое протекание заболевания.

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