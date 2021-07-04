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Правительство направит 8,3 млрд рублей на оплату отпусков медработников

  /   Обновлено: 04 июля 2021 15:44
Экономика
Правительство направит 8,3 млрд рублей на оплату отпусков медработников
eparhia.karelia.ru  /  Информационный портал Петрозаводской и Карельской епархии

Москва, 4 июля. Средства в объеме 8,3 миллиарда рублей пойдут на увеличенные отпускные социальных и медицинских работников. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Из указанной суммы также будет выплачена компенсация за неиспользованные дни отпуска тем, кто заботился о больных коронавирусом.

«Выплаты учитываются и при расчете отпускных. Именно с этим связана необходимость дополнительного финансирования», — объяснили в правительстве.

Вместе с врачами помощь получит средний и младший медицинский персонал и водители машин скорой помощи. Кроме того, деньги направят работникам социальных учреждений, работающим с больными COVID-19. ФАН ранее публиковал рассказ врача, который почувствовал благодарность и возросшее уважение общества во время пандемии.

Сенатор Владимир Круглый считает, что норма о получении инвалидности из-за осложнений после COVID-19 должна распространяться не только на медработников и водителей скорой помощи, а вообще на всех граждан. Это означает выплату соответствующих пособий и доступ к реабилитации, цитирует его INFOX.

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