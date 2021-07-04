Петросян показал, как сделал прививку от коронавируса

Москва, 4 июля. Известный юморист Евгений Петросян прошел вакцинацию от коронавируса. Артист показал поклонникам, как сделал прививку.

Петросян сообщил о вакцинации на своей странице в Instagram. Юморист опубликовал видео, на котором ему делают прививку. В описании к ролику 75-летний артист отметил, что прошел вакцинацию, хотя уже переболел COVID-19. С точки зрения Петросяна, это было единственно верным решением.

Юморист поделился с подписчиками впечатлениями от прививки. Он сообщил, что ничего не почувствовал, кроме небольшого укола.

«Господи, а разговоров-то сколько, а боятся как всего этого! Ну что ж бояться?! Это же лучше, чем болеть коронавирусом», — сказал артист.

Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова тоже призывала россиян вакцинироваться. По ее словам, отказываться от прививок и пренебрегать своим здоровьем будет только нецивилизованный человек.