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Злодеи из «Отряда самоубийц» появились на обложке журнала Empire
Общество
Злодеи из «Отряда самоубийц» появились на обложке журнала Empire
Кадр из фильма «Отряд самоубийц»  /  PD

Лос-Анджелес, 4 июля. Британский журнал Empire поместил на обложку всех суперзлодеев из грядущего блокбастера «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Постеры опубликовал в Twitter Джеймс Ганн.

Фанаты вселенной DC могут увидеть на опубликованных обложках персонажей Марго Робби, Идриса Эльбы, Юэля Киннамана, Джона Сины, Шона Ганна, Стива Эйджи и других. На постер попал даже Человек-в-Горошек в исполнении Дэвида Дастмалчяна. Режиссер второго «Отряда самоубийц» Джеймс Ганн признавался, что хотел добавить юмора в фильм, поэтому ввел в сюжет «самого тупого злодея DC всех времен» — Человека-в-Горошек.

Оригинальные постеры приурочены к выходу новых материалов и интервью, в которых режиссер и главные актеры рассказывают о работе над блокбастером «Отряд самоубийц: Миссия навылет».

Российская премьера фильма состоится 5 августа. Вторая часть «Отряда самоубийц» не будет связана с сюжетом предыдущей картины. Фанаты вселенной DC надеются, что работа Джеймса Ганна их не разочарует, ведь лента 2016 года получила разгромные рецензии критиков и отзывы зрителей.

Ранее режиссер Джейм Ганн рассказал, что был бы не против снять фильм «Харли Квинн» с актрисой Марго Робби в главной роли. Мнением он поделился в ответ на вопрос одного из подписчиков в Instagram.

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кино фильмы комиксы отряд самоубийц
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