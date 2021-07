Злодеи из «Отряда самоубийц» появились на обложке журнала Empire

Лос-Анджелес, 4 июля. Британский журнал Empire поместил на обложку всех суперзлодеев из грядущего блокбастера «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Постеры опубликовал в Twitter Джеймс Ганн.

Фанаты вселенной DC могут увидеть на опубликованных обложках персонажей Марго Робби, Идриса Эльбы, Юэля Киннамана, Джона Сины, Шона Ганна, Стива Эйджи и других. На постер попал даже Человек-в-Горошек в исполнении Дэвида Дастмалчяна. Режиссер второго «Отряда самоубийц» Джеймс Ганн признавался, что хотел добавить юмора в фильм, поэтому ввел в сюжет «самого тупого злодея DC всех времен» — Человека-в-Горошек.

Оригинальные постеры приурочены к выходу новых материалов и интервью, в которых режиссер и главные актеры рассказывают о работе над блокбастером «Отряд самоубийц: Миссия навылет».

Check out these incredible new @EmpireMagazine #TheSuicideSquad unique covers, including a @jimlee original. The story inside contains tons of new info & interviews on the making of the film. pic.twitter.com/mKRF3R84mR