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Упал от удара в голову, но не испугался: режиссер Мария Маханько об актере Коновалове
Шоу-бизнес
Упал от удара в голову, но не испугался: режиссер Мария Маханько об актере Коновалове
ТАСС  /  Михаил Фомичев

Актер театра и кино Максим Коновалов сегодня празднует свой 45-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравила актриса и кинорежиссер Мария Маханько.

Собеседница рассказала, какие впечатления у нее остались от совместной работы с артистом на проектах «Зеркала любви» и «Любовь лечит».

«Максим очень приятный человек. Ответственный и вдумчивый. Всегда с большим вниманием относится к материалу, изучает его, задает много правильных вопросов. Работать с ним — одно удовольствие. Особенно приятно, что его все время узнают прохожие, когда мы снимаем уличные сцены. Сразу стараются помогать съемкам, потому что видят, что у нас снимается звезда», — сказала кинорежиссер.

Мария Маханько также поведала о случае, который произошел в один из дней на съемочной площадке.

«Он [Коновалов] сам выполнял каскадерские трюки. Однажды была не очень профессиональная каскадерская бригада: в драке сильно ударили его по голове. Я не сразу поняла, в чем дело. Идет съемка сложной сцены с дракой, вдруг он падает. По сценарию этого не предполагалось. Я говорю: «Максим, зачем ты упал?». Смотрю, а он постепенно приходит в себя. Ему понадобилось пару минут, и мы сделали еще один дубль. Он не испугался еще раз через это пройти», — рассказала собеседница ФАН.

Упал от удара в голову, но не испугался: режиссер Мария Маханько об актере Коновалове
kino-teatr.ru  / Jessica

В завершение она поделилась своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Во-первых, крепкого здоровья. Артистам часто нужны и выносливость, и сила, потому что приходится много работать. Во-вторых, конечно же, интересных ролей. Его приглашают на бандитские образы, а я желаю, чтобы у него были разноплановые роли. Для актера самое главное — расширять свой диапазон», — подытожила кинорежиссер.

Ранее режиссер Сергей Комаров через ФАН поздравил с днем рождения актрису Евгению Крюкову. По словам собеседника, артистка всегда полностью уходит в работу и не тратит время на пустую болтовню.

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кино максим коновалов мария маханько
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