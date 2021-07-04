Песков рассказал, как шутили в аппаратной во время прямой линии с Путиным

Москва, 4 июля. Пока президент России Владимир Путин во время прямой линии отвечал на обращения граждан, в аппаратной телеканала шутили над главой государства.

Комментируя инцидент с британским эсминцем в Черном море, Путин озвучил хвостовой номер участвовавшего в провокации самолета. Это очень удивило присутствующих, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В аппаратной подхватили информацию и пошутили, что глава государства вскоре назовет имена и адреса проживания пилотов.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что лидер РФ практически завершил работу над статьей об Украине. Владимир Путин в ходе прямой линии сказал, что напишет аналитический материал об истории народов России и Украины.