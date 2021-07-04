Филипп Киркоров встретился с родственниками из Болгарии на греческом курорте

Кипр, 4 июля. Поп-король Филипп Киркоров признался, что только с годами осознал важность семьи. На своей странице в Instagram артист показал семейный снимок с родственниками из Болгарии.

Вместе со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином певец отправился на отдых в Грецию. В поезде к ним присоединились дядя и тетя Киркорова из Болгарии. Такие встречи для поп-короля редкость, поэтому он решил сделать памятную фотографию. Он признался, что время с семьей стал воспринимать как большой подарок. По словам артиста, сейчас он понимает, что никто не заменит той любви и теплоты, которой могут окружить самые близкие люди.

«Киркоровы в сборе! В Греции к нам присоединились тетя Мари и дядя Хари. Какое же это счастье, что они снова со мной. И теперь это навсегда. Никому не отдам. Никогда не отпущу», — признался Киркоров.

Prt Scr instagram.com / @fkirkorov

Фанаты певца согласились с его мнением и порадовались, что ему удалось встретиться с родственниками. Они отметили, что на снимке не хватает только отца артиста — Бедроса Киркорова. В комментариях фолловеры пожелали поп-королю хорошего отдыха.

«Молодцы, семья — это самое ценное, что есть»; «Дети в окружении бабушек и дедушек — вот что такое счастливое детство!»; «Какие вы замечательные!» — написали фанаты.

Киркоров с трепетом относится не только к членам семьи. Недавно сотрудница музыкальной студии «Мелодия» Юлия Сапрыкина рассказала о вечной преданности короля отечественной поп-сцены к бывшей супруге Алле Пугачевой.